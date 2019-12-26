 Trump′tan Erdoğan′a ″Libya′ya karışma″ mesajı | DÜNYA | DW | 02.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump'tan Erdoğan'a "Libya'ya karışma" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Libya'ya "yabancı müdahale" konusunda uyardığı bildirildi.

default

 Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından, Beyaz Saray'dan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Beyaz Saray açıklamasında Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Libya'ya herhangi bir "yabancı müdahale olmaması" konusunda uyardığı ve Libya'ya herhangi bir yabancı müdahalnin ülkedeki durumu daha da karmaşık hale getireceğini söylediği aktarıldı. Görüşmede ayrıca iki liderin İdlib'de tansiyonun düşürülmesi ve sivillerin korunmasının gerekliliği konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ise Trump ve Erdoğan'ın görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Tezkere kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini bugün 184'e karşı 325 oyla kabul etti.

Türkiye, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) dâhil uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor.

Libya'nın batısında bulunan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019'da "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Libya'nın doğusu ise General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolünde. Trablus'u ele geçirmek için askeri operasyonlarını sürdüren General Hafter; Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor.

AFP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

TBMM Libya tezkeresini kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 184'e karşı 325 oyla kabul etti. (02.01.2020)  

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı’ndan AB’ye çağrı

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Avrupa Birliği ve uluslararası topluma Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni resmi hükümet olarak tanımaktan vazgeçme çağrısı yaptı. (29.12.2019)  

Rusya: Libya'da uçuşa yasak bölgeye karşıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasına karşı olduklarını belirtti. (30.12.2019)  

Benzer içerik

US-Präsident Donald Trump

Trump: Türkiye İdlib'de kıyımı durdurmak için çalışıyor 26.12.2019

Esad'a bağlı güçlerin İdlib'e yönelik saldırıları yoğunlaştırması üzerine ABD Başkanı Trump, bölgede çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. Trump, Türkiye'nin İdlib'de kıyımı durdurmak için çalıştığını belirtti.

Türkei beginnt Offensive Operation Afrin in Syrien General Hulusi Akar

Akar: İdlib'deki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız 29.12.2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi mutabakatı kapsamında TSK’ya ait 12 gözlem noktasının oluşturulduğunu belirterek, "12 gözlem noktasını boşaltmayacağız" dedi.

Erdogan während Pressekonferenz

Erdoğan: 200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde 02.01.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'den 200-250 bin sığınmacının Türkiye sınırına ilerlediğini söyleyerek, "Biz insana karşı bu noktada Batı'nın yaptığı gibi bariyerler, dikenli teller oluşturamayız" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Hayatını kaybeden Tayvan Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming

Tayvan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında öldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, aralarında Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming’in de olduğu sekiz kişinin, içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu öldüğünü duyurdu. Beş kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.  

FOTO-GALERİ

default

Dünya yeni yıla nasıl girdi?

Dünya yeni yıla büyük kentlerde düzenlenen havai fişek gösterileriyle girdi.  