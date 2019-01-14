 Trump′tan Erdoğan′a ekonomik vaatler | DÜNYA | DW | 15.01.2019

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DÜNYA

Trump'tan Erdoğan'a ekonomik vaatler

ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde, Erdoğan’a ABD ve Türkiye arasında ekonomik gelişmenin artırılması için "büyük potansiyel" gördüğünü belirtti.

Trump und Erdogan (picture-alliance/AP Photo/T. Zenkovich)

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'yi,"Kürtleri vurması halinde Türk ekonomisinin harap olacağı" konusunda tehdit etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, bu kez iki ülkenin ekonomik ilişkileri üzerine olumlu görüş bildirdi.

Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve Türkiye arasında ekonomik gelişmenin artırılması için "büyük potansiyel" gördüğünü söyledi.

 Trump Twitter'da yaptığı açıklamada kendisi ile Erdoğan'ın "IŞİD'den kalanlar ile mücadelede son iki haftadaki başarılarını ve Washington'un Kürt müttefikleri için Suriye'de 20 mil güvenli bölgeyi" ele aldıklarını söyledi. 

Türkiye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşmede Erdoğan'ın, Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararını memnuniyetle karşıladığını söylediği ve bu çerçevede Türkiye'nin NATO müttefiki ABD’ye "her türlü desteği vermeye hazır olduğunu" hatırlattığı aktarıldı. Görüşmede Erdoğan'ın "Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını" belirttiği açıklandı. 

Trump Pazar günü Twitter'dan yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, "Kürtleri vurması halinde Türk ekonomisinin harap olacağını" belirtmiş ve "Suriye'de 20 millik bir güvenli bölge oluşturulması" çağrısında bulunmuştu.

Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidi, başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olmak üzere Türk yetkililerin tepkisine neden olmuştu. "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz" diyen Çavuşoğlu, "hiçbir tehdide pabuç bırakmayacaklarını" söylemişti.

Reuters/SSB,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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