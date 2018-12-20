Trump'tan eleştirilere yanıt: IŞİD'le kendilerinin savaşması gerekecek

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yayınladığı bir dizi mesajda ülkesinin Ortadoğu'daki insanların korunması için birçok insanını kaybettiğini, trilyonlarca dolar harcadığını ve buna karşın hemen hemen hiçbir koşulda yaptıklarının değerinin anlaşılmadığını söyledi.

Bölgeyi kast ederek "Orada sonsuza dek kalmak mı istiyoruz?" ve "ABD Ortadoğu'nun polisi mi olmak istiyor?" sorularını soran ABD Başkanı, ülkesinin çekilme kararı sonrası gelen uluslararası tepkilere de yanıt verdi.

Washington'ın çekilme kararından Rusya, İran ve Suriye'nin memnun olduklarını dile getiren "yalan haberlere" karşın aslında mutlu olmadıklarını öne süren Trump, bu ülkelerin artık "nefret ettikleri IŞİD ile" kendilerinin ve ABD olmadan savaşmaları gerektiğini kaydetti.

Başkan ayrıca "Dünyada açık ara en güçlü orduyu kuruyorum. IŞİD bizi vurursa yandı!" ifadelerini kullandı.

IŞİD'i yenilgiye uğrattıklarını bir kez daha tekrarlayan Trump, ABD askerlerinin hayatlarını kaybetmesinin kalbini kırdığını ve o askerlerin artık eve dönme zamanının geldiğini vurguladı.

Suriye'de Kürtler ABD'ye öfkeli

Öte yandan ABD'nin Suriye'den çekilme kararına Suriye'de çeşitli Kürt gruplardan gelen tepkiler devam ediyor.

Sabah saatlerinde Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ABD'nin aldığı kararın "tehlikeli sonuçları" olabileceğini belirtmesinin ardından, AP'nin haberine göre Türkiye sınırındaki Kobani kentinin güneydoğusunda toplanan Kürt gruplar Washington'ın kendilerini yalnız bırakmasını protesto etti.

"Kürtler katliama uğrayabilir"

Suriye Demokratik Güçleri'nin basın merkezi direktörü Mustafa Bali, ABD’nin kararını "talihsiz bir adım" olarak nitelendirdi. DW’nin sorularını yanıtlayan Bali, "Bu karar yalnızca Kürtleri değil, aynı şekilde Arapları da ilgilendiriyor. Ani ve şok edici bir karardı. Başta Kürtler olmak üzere tüm Suriyelilerde kötü bir hissiyat uyandırdı" dedi.

"Kürtler daha önce benzer şeyler yaşadı. Atılan bu adım, Amerikalıların terörle mücadele noktasında üstlendikleri yükümlülüğe uymuyor. Bu yüzden Amerikalıların attıkları adımı bir daha düşünmelerini umut ediyoruz" diye konuşan Bali, "Terörle mücadele henüz sona ermemiştir. Bu durum Türkiye’nin tehditleriyle birleştiğinde Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin katliama uğramasına yol açabilir" dedi.

Bali, "Biz Amerikalılar Suriye’nin kuzeyine gelmeden önce zaten savaşıyorduk, onlar geri çekildikten sonra da savaşmayı sürdüreceğiz. Çünkü biz etik ilkeler çerçevesinde terörizmle mücadele ediyoruz ve Suriye’nin kuzeyindeki tüm insanların terör tehdidi altında olduğunu kabul ediyoruz." diye konuştu.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgede YPG'yi hedef alacak bir askeri harekâta "her an başlayabileceğini" söylemesi sonrası ABD'nin kararını protesto eden göstericiler, Ankara'nın sözlerine karşı koalisyonun net bir duruş sergilemesi çağrısında bulundu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Perşembe günü Birleşmiş Milletler'de yapacağı görüşmeler de iptal edildi.

ABD hava saldırılarına da son verecek

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın kararı ile kara birliklerinin yanı sıra Washington'ın yürüttüğü hava operasyonlarının da sona ereceğini söyledi.

İsimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan yetkililer hava operasyonlarının kara birliklerinin çekilmesiyle aynı zamanda sona ereceğini söylerken, bu konuda net bir tarih vermekten kaçındı.

ABD'nin Suriye topraklarında hava unsurları bulunmuyor. Ancak Washington'ın Ordadoğu'daki en büyük hava üssü Katar'da bulunuyor. El-Udeyd Hava Üssü'nde toplamda 10 binden fazla ABD personelinin olduğu tahmin ediliyor.

DW,AP,rtr/ÇÖ, BÜ, GA

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