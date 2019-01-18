Trump'tan duvar karşılığında göçmenlere geçici koruma teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, bir aydır kısmen kapalı olan federal hükümetin görevinin başına dönmesi için Demokratlara "iki tarafın da benimsemesi gereken makul bir uzlaşma" çağrısında bulundu.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Kongre'nin Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar için gerekli bütçeyi onamasına karşılık bir "göçmen planı" sunduğunu söyledi. ABD Başkanı'nın önerisi, bir milyon göçmene üç yıllık geçici koruma sağlanmasını öngörüyor. Trump'ın geçici koruma teklif ettiği göçmenler arasında sınır dışı edilme tehlikesi ile karşı karşıya olan "Hayalperestler" (Dreamers) olarak bilinen ve ABD'ye çocuk olarak giren 700 bin kadar göçmenin yanı sıra, geçici koruma statüsünün (TPS) süresi dolmak üzere olan 300 bin kadar diğer göçmen de bulunuyor.

Kongre'ye hükümetin yeniden açılmasına olanak sağlayacak bir yol bulmanın yanı sıra ülkenin güney sınırındaki krizi çözmeyi hedeflediğini belirten Trump, bu imtiyazların "asıl göç reformu sürecini başlatmak için gerekli güven ve iyi niyeti" oluşturacağını savundu.

Demokratlardan öneriye tepki: Umutsuz vaka

Başkanın önerisi Demokratları tatmin etmedi. Temsilciler Meclisi'nin yeni seçilen başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın teklifini "umutsuz vaka" olarak nitelendirerek, teklife ilişkin, "Daha önce reddedilen çok sayıda girişimin bir derlemesi. Bu öneriler kabul edilebilir değil ve genel anlamda insanların hayatlarında belirsizliği sonlandırmaya yönelik bir iyi niyeti temsil etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti'nin Senato'daki lideri Chuck Schumer da attığı tweette Trump'ın şimdi teklif ettiği geçici koruma uygulamalarını göçmenlerin elinden alanın kendisi olduğunu hatırlatarak, "Bir duvar karşılığında yapılan bir takım koruma teklifleri bir uzlaşmadan daha ziyade rehin almaktır” diye yazdı.

Geçen yılın Kasım ayında yapılan ara seçimlerle Amerikan Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadında çoğunluğu elde eden Demokratlar, Trump'ın yasa dışı göçle mücadele gerekçesiyle Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için talep ettiği 5,7 milyar dolarlık bütçe desteğini vermeyi reddediyor. Bütçe onaylanmadığı için federal hükümet 22 Aralık'tan bu yana kısmen "kapalı." O tarihten beri federal kurumlarda çalışan en az 800 bin kişi zorunlu izne çıkarıldı ya da ücret almadan çalışıyor.

DW,rtr,AP,AFP/SÖ,DÇÜ

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