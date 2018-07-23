 Trump′tan CIA eski Başkanı′nın gizli belgelere erişimine engel | DÜNYA | DW | 16.08.2018

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DÜNYA

Trump'tan CIA eski Başkanı'nın gizli belgelere erişimine engel

ABD Başkanı Donald Trump, CIA eski Başkanı John Brennan'ın gizli belgelere erişim hakkını iptal etti. Brennan, Trump'ı "kendisini eleştirenleri cezalandırmaya çalışmakla" suçladı.

CIA eski Başkanı John Brennan

CIA eski Başkanı John Brennan

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay kendisini "vatan hainliğiyle" suçlayan CIA eski Başkanı John Brennan'ın gizli belgelere erişim izninin iptaline karar verdi. Trump, açıklamasında Brennan'ı "internette ve televizyonda bu yönetim hakkında temelsiz ve çirkin iddialar" savurmak ve "hoyrat çıkışlar" yapmakla suçladı.

"Geçmişten bu yana istihbarat ve güvenlik birimlerinin eski başkanları, görev süreleri bitse de gizli bilgilere erişimlerine izin veriliyor. Böylece halefleriyle görüş alışverişinde bulunabiliyorlar" hatırlatması yapan Trump, "Ancak benim yönetimimde gelinen bu noktada, Sayın Brennan'ın dengesiz davranışlarının doğurduğu risk, üst düzey yetkililerin kendisiyle yapacakları istişarelerden elde edebilecekleri faydadan daha ağır basıyor" diye ekledi.

CIA eski Başkanı Brennan ise Trump'ı "ifade özgürlüğünü bastırmaya ve kendisini eleştirenleri cezalandırmaya çalışmakla" suçladı. Brennan, "Bu, istihbarat profesyonelleri dâhil tüm Amerikalıları, düşündüklerini açıkça söylemenin bedeli konusunda ciddi şekilde endişelendirmeli. Benim ilkelerim, güvenlik izinlerinden çok daha değerli. Pes etmeyeceğim" ifadesini kullandı.

Brennan, gizli belgelere erişim hakkının iptal edilmesinden saatler önce, Trump'ın asgari düzeydeki "edep, nezaket ve dürüstlük standartlarına" dahi ulaşamadığını söyleyerek ABD Başkanı'na yönelik eleştirilerine bir yenisini daha eklemişti.

Brennan geçen ay da Trump'ın 16 Temmuz'da Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği zirvedeki açıklamalarını sert bir dille eleştirerek "vatan hainliği" suçlaması yöneltmişti. Ardından da Beyaz Saray içlerinde Brennan'ın da bulunduğu altı eski istihbarat ve güvenlik görevlisinin gizli belgelere erişim haklarını ellerinden almak için harekete geçmişti. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Brennan'ın söz konusu ifadelerine istinaden, "En yüksek gizliliğe erişim seviyesindeyken, ulusun en derin, kutsal sırlarını elinizde tutarken, tutup ABD Başkanı'nı yalan yanlış bir biçimde vatan hainliği faaliyetleriyle suçluyorsunuz... (Başkan) Bunun endişe verici olduğu kanısında. Biz de seçenekleri araştırıyoruz" demişti.

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin

Trump'ın tepki çeken Helsinki çıkışı

Trump, Putin ile bir araya geldiği Helsinki zirvesinde Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmesi için "hiçbir neden göremediğini" söylemişti. Zirvedeki basın toplantısında Trump'a Amerikan istihbaratının Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki tespiti hatırlatılmış ve kendisinin Rusya'yı kınayıp kınamayacağı sorulmuştu. Trump ise Rusya'yı kınamaktan kaçınarak "İstihbaratçılarıma güveniyorum ama Devlet Başkanı Putin bugün bu iddiayı son derece güçlü bir biçimde reddetti" demişti. Trump gelen tepkilerin ardından ise dilinin sürçtüğünü ve aslında Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale "etmemesi" için bir neden göremediğini kastettiğini savunmuştu.

DW,AFP/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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