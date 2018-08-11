Trump'tan Brunson açıklaması: Türkiye'ye taviz yok

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye'ye herhangi bir taviz verilmeyeceğini söyledi.

Oval Ofis'te Reuters'a özel röportaj veren Trump, Washington-Ankara hattında yaşanan Brunson krizi için "Bence Türkiye'nin yaptığı çok üzücü" yorumunda bulundu. Trump, "Bence korkunç bir hata yapıyorlar. Tavizde bulunmayacağız" ifadesini kullandı.

ABD'nin son dönemde Türkiye konusunda attığı ekonomik adımlar da Trump'a soruldu. Türk ekonomisindeki dalgalanmanın Avrupa'daki ekonomiler için tehdit oluşturduğu yönündeki değerlendirmeler için Trump "Hiçbir endişe taşımıyorum. Endişeli değilim. Yapılması gereken doğru şey bu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Ağustos'ta verdiği talimatla Türkiye'den yapılacak çelik ithalatında ek vergileri yüzde 25'ten 50'ye, alüminyum ithalatında yüzde 10'dan 20'ye çıkarmıştı. ABD, Brunson'ın serbest bırakılmamasına tepki olarak Türkiye'nin adalet ve içişleri bakanlarına yönelik yaptırım kararı da almıştı. Beyaz Saray, çelik ve alüminyum ithalatıyla ilgili aldığı ek vergi kararlarının Brunson davasıyla ilgisi olmadığını belirtiyor.

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ABD'li papaz Brunson İzmir'de ev hapsinde tutuluyor.

Takas iddiası

Trump, İsrail'deki tutuklu Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasına yardımcı olunması karşılığında, Brunson'ın ABD'ye gönderileceğine dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir anlaşma yaptıklarını düşündüğünü de söyledi.

Kendisinin sözünde durduğunu ifade eden ABD Başkanı, Erdoğan için Özkan'ı İsrail'den çıkardığını belirterek, "Ondan da bu çok masum ve müthiş bir adam olan harika baba ve Hristiyan'ın Türkiye'den çıkmasına izin vermesini bekliyorum" diye ekledi.

Trump'ın serbest bırakılması için aracı olduğunu açıkladığı Özkan, 15 Temmuz'da İsrail'den Türkiye'ye sınır dışı edilmişti. ABD'lilerin aksine Türk yetkililer, Özkan'ın karşılığında Brunson'ın serbest bırakılacağına dair Trump yönetimiyle hiçbir anlaşma yapmadıklarını belirtti.

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"Artık tek yönlü bir yol yok"

Trump röportajda Türk halkını çok sevdiğini sözlerine ekledi. ABD Başkanı, "Türkiye'yi seviyorum. Türkiye halkını çok seviyorum. Biliyorsunuz şu ana kadar da Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir ilişkim vardı. Onunla harika anlaştım. Çok iyi bir ilişkim vardı. Ama bu tek yönlü olamaz. Bu artık ABD için tek yönlü bir yol değil" ifadesini kullandı.

rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe