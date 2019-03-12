Trump'tan Boeing 737 MAX yasağı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın acil durum talimatı ile Boeing 737 MAX 8 ve 9 tipi uçaklar ülkede hangara çekilecek.

Etiyopya Havayolları'nın Boeing 737 MAX 8 tipi uçağının Pazar günü düşmesi ve yeni nesil uçaklarının son beş ayda yaptıkları kazanın ikiye çıkması sonrası birçok ülke hava sahasını bu taşıtlara kapattı.

ABD'nin sivil havacılık kurumu Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) söz konusu uçaklarda herhangi bir sorun olduğuna dair ellerinde bir kanıt olmadığını açıklamasına karşın, Trump'ın talimatı ile bu uçaklar ikinci bir emre kadar uçamayacak.

Washington'ın aldığı bu karar ile piyasaya çıkalı henüz iki yıl geçmeyen uçaklara hava sahasını kapatan ülkelerin sayısı 15'i geçti.

Amerikan halkının güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu vurgulayan Trump, alınan karar hakkında pilotların ve havayolu şirketlerinin bilgilendirildiğini kaydetti.

FAA de Trump'ın kararını uygulayarak ABD hava sahasının Boeing 737 MAX tipi uçaklara kapatıldığını ve ABD merkezli havayolu şirketlerinin bu uçakların kullanımını geçici olarak durduğunu açıkladı.

Kuruluş, Etiyopya Havayolları kazası sonrası toplanan verilerin ve uydu görüntülerinin ışığında bu kararın alındığını ve karakutunun incelendiği soruşturma süreci boyunca yürürlükte kalacağını belirtti.

ABD'de üç şirkette var

ABD'de faaliyet gösteren United Airlines, American Airlines ve Soutwest Airlines havayolu şirketlerinin envanterinde toplam 72 adet 737 MAX tipi uçak bulunuyor.

Karar sonrası bir açıklama yapan American Airlines istenmeyen durumdan dolayı müşterilerinden özür diledi ve yolcular için en kısa zamanda yeni uçakların tahsis edileceğini belirtti.

Üretici Boeing ise FAA ile istişare sonucu 737 MAX tipi uçakların geçici olarak hangara çekilmesi kararını desteklediklerini açıkladı. Karar sonrası şirketin borsadaki hisseleri yüzde 2 değer kaybetti. Kazanın yaşandığı Pazar gününden bu yana ise şirketin değer kaybı yüzde 12'ye ulaştı.

Kanada da kapattı

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki kere düşmesi sonrası hava sahalarını bu uçaklara kapatan ülkelere bugün ABD'nin yanı sıra Kanada da eklendi.

ABD ve Kanada'nın dışında Pazar gününden beri Türkiye ile birlikte Avustralya, Avrupa Birliği, Bermuda, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Irak, İsviçre, Kuveyt, Malezya, Singapur, Özbekistan, Ukrayna, Vietnam ve Yeni Zelanda hava sahalarını bu uçaklara kapadığını açıklamıştı.

Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı Pazar günü kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş ve kazada 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekim ayında Lion Air'e ait bir başka Boeing 737 de Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş ve mürettebatla birlikte 189 kişi yaşamını yitirmişti.

Uçakların neden düştüğü henüz tespit edilmezken, Beoing yetkilileri Endonezya ve Etiyopya'daki soruşturmaya destek verdiğini açıklamıştı.

DW,AP,rtr,AFP/ÇÖ,EC

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