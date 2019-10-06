Trump'tan "başınızın çaresine bakın" mesajı

Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon için yakın zamanda harekete geçeceğini ancak ABD'nin operasyona dahil olmayacağını ve desteklemeyeceğini duyurduğu açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, bir dizi Twitter paylaşımı yaparak bölgeden ABD'nin çekilme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, ''ABD'nin 30 günlüğüne Suriye'de olması öngörülüyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın en dibine gömüldük. Ben Washington'a geldiğimde IŞİD bölgede her tarafa yayılmıştı. Çok hızlı bir şekilde IŞİD hilafetini yüzde 100 yendik ve çoğunlukla Avrupalı olan binlerce IŞİD savaşçısını yakaladık'' dedi.

Trump "Avrupa onları geri istemedi. 'Onları ABD tutsun' dedi. Ben 'Hayır, biz size büyük bir iyilik yaptık ve şimdi siz bizden onları ABD hapishanelerinde büyük bir masraf yaparak tutmamızı istiyorsunuz. Onları siz yargılamalısız' dedim" ifadelerini kullandı.

"Kürtlere çok para ödendi"

ABD Başkanı, IŞİD'e karşı savaşta ABD'nin en önemli müttefiki konumunda bulunan, omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin durumuyla ilgili de mesajlar verdi. "Kürtler bizimle savaştı ama bunu yapmaları için çok para ödendi ve ekipman verildi. Türkiye ile on yıllardır savaşıyorlar. Ben bu savaşı 3 yıllığına geciktirdim ama bizim artık bu sonu olmayan, çoğu aşiretler arasındaki saçma savaşlardan çıkmamızın ve askerlerimizi eve getirmemizin zamanı geldi" dedi.

Trump şöyle devam etti: "Biz çıkarımız varsa savaşırız ve sadece kazanmak için savaşırız. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler şimdi bu durumla kendileri başa çıkmak ve 'mahallelerindeki' yakalanmış IŞİD savaşçıları ile ne yapacaklarını düşünmek zorundalar. Hepsi IŞİD'ten nefret ediyor, yıllardır düşmanlar. Biz 7 bin mil uzaktayız, eğer IŞİD bize yaklaşırsa onları yeniden mahvederiz."

SDG: ABD taahhütlerini yerine getirmedi

ABD'nin Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyine planladığı operasyona destek vermeyeceğini duyurmasının ardından SDG Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığını duyurdu.

SDG'den yapılan açıklamada, "Türkiye ile herhangi bir askeri gerilimden kaçınmak için gösterdiğimiz çabalara rağmen... Amerikan güçleri tahaahhütlerini yerine getirmedi ve Türkiye sınırındaki güçlerini geri çekiyor" ifadesi kullanıldı.

SDG, Türkiye'nin askeri operasyonunun "IŞİD'e karşı yürütülen savaşı olumsuz etkileyeceğini" belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ABD'nin açıklaması sonrası operasyona kararlı olduklarını vurguladı.

DW/ SSB, BK

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