 Trump′tan Almanya′ya Kuzey Akım 2 tepkisi: Korkunç bir şey | DÜNYA | DW | 13.07.2018

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DÜNYA

Trump'tan Almanya'ya Kuzey Akım 2 tepkisi: Korkunç bir şey

ABD Başkanı Trump, Almanya'yı bir kez daha Kuzey Akım 2 projesi üzerinden eleştirdi. Daha önce bu proje nedeniyle Almanya'yı "Rusya'nın esiri" olarak tanımlayan Trump bu kez de Kuzey Akım 2 için "korkunç bir şey" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rus doğalgazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesine atıfta bulunarak Berlin'in Moskova ile vardığı anlaşmanın "korkunç" olduğunu söyledi.

İngiltere'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirenTrump, İngiltere Başbakanı Theresa May'le yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Almanya ile Rusya arasındaki anlaşmayı kasteden Trump, "Benim için bu bir trajedidir, bence yapılan şey korkunç bir şeydir" ifadelerini kullandı.

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Almanya Başbakanı Merkel, Almanya’yı Rusya’nın “esiri” olarak tanımlayan ABD Başkanı Trump’a yanıt verdi. Merkel, Almanya’nın, kararlarını “bağımsız şekilde veren” bir ülke olduğunu söyledi. (11.07.2018)

Sert tartışmalara sahne olan Brüksel’deki iki günlük NATO zirvesinin sonuçları Alman gazetelerinin başlıca yorum konusunu oluşturuyor. (13.07.2018)

"Eğer biri ülkeniz üzerinde böylesine bir güce sahipse; barış için çalışmanız, güçlü bir şekilde çalışmanız nasıl söz konusu olabilir?" diyen Trump, "çok sevdiğini" söylediği Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de bunu "çok açık bir biçimde ifade ettiğini" belirtti. Trump, anlaşmanın Almanya, Alman halkı ve NATO için "kötü" olduğunu savundu.

Almanya için "Rusya'nın esiri" demişti

Trump, Çarşamba günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı ikili görüşme sırasında da Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'nın Rus doğalgazına bağımlı olduğunu ve "tamamen Rusya tarafından kontrol edildiğini" öne sürmüş, Berlin'in Moskova'nın "esiri" olduğunu söylemişti. Trump'ın sözlerine yanıt veren Merkel ise Almanya'nın kararlarını "bağımsız şekilde alan" bir ülke olduğunu söylemişti.

Trump aynı zamanda Almanya'nın enerjisinin yüzde 70'ini Rusya'dan sağladığını iddia etmişti. Resmi verilere göre, Almanya enerjisinin yüzde 23'ünü Rusya'dan satın alıyor.

Dört günlük İngiltere ziyaretini sürdüren Trump, Pazartesi günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

dpa/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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