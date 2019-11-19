 Trump’tan Afganistan’a sürpriz ziyaret | DÜNYA | DW | 28.11.2019

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DÜNYA

Trump’tan Afganistan’a sürpriz ziyaret

Afganistan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump, Taliban ile barış görüşmelerine yeniden başlanıldığını bildirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, perşembe günü Afganistan'a sürpriz bir ziyarette bulundu. ABD Başkanı Trump, Şükran Günü nedeniyle başkent Kabil yakınlarındaki Bagram Hava Üssün'de görev yapan Amerikan askerlerini ziyaret etti. Trump burada Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile de bir araya geldi.

Askerlerle birlikte Şükran Yemeği yiyen ABD Başkanı yaptığı konuşmada, Washington yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerini yeniden başlattığını söyledi.

"Taliban uzlaşma istiyor" diyen Trump, ABD'nin şimdiye kadarki görüşmelerde Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ateşkes yapılması için ısrar ettiğini söyledi. Taliban'ın şimdiye kadar buna yanaşmadığını belirten ABD Başkanı, "Şimdi ise ateşkes istiyorlar" dedi.

Trump, Taliban ile bundan yaklaşık bir yıl önce başlayan barış görüşmelerini radikal İslamcı milislerin eylül ayında düzenledikleri bir dizi saldırının ardından durdurmuştu. Barış görüşmelerinde Amerikan askerlerinin Afganistan’dan kısmi olarak çekilmelerine karşılık; Taliban’ın El Kaide ile bağlarını koparması, IŞİD ile mücadeleye katılması ve Kabil yönetimiyle doğrudan görüşmelere başlaması pazarlığı yapılıyordu.

Taliban’dan eylül ayı sonunda ABD ile pazarlık masasına yeniden oturmak istedikleri açıklaması yapılmıştı.

AFP / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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