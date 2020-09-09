Trump’tan aşı 3-4 haftaya hazır açıklaması

Koronavirüs aşı çalışmaları tüm dinyada devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan da aşı açıklaması geldi.

Philadelphia'da ABC News kanalının organize ettiği bir toplantıda halka seslenen Trump, COVID-19 aşısının 3-4 haftaya hazır olabileceğini ve 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce de dağıtıma başlanabileceğini açıkladı.

Trump "Aşıya sahip olmaya çok yakınız” dedi ve ekledi "Doğrusu FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) ve onaylar nedeniyle bir önceki yönetimin aşı geliştirmesi yıllar alırdı…Ve bizim aşıya ulaşmamıza haftalar kaldı…3 ya da 4 hafta.”

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin önde gelen virologlarından, Trump'ın danışmanı Dr. Anthony Fauci CNN'e yaptığı açıklamada birçok uzmanın aşının Kasım ya da Aralık'ta hazır olacağına inandığını söyledi. Fauci "Ekim'de de hazır olması düşünülebilir ama bunun pek muhtemel olduğunu sanmıyorum” şeklinde konuştu. Bazı uzmanlar bilimsel olarak güvenilir bir aşının 2021'den önce hazır olabileceğine ihtimal vermiyor.

3 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan ve ikinci dönem için yarışan Başkan Trump konuşmasında maske takmak istemeyen Amerikalıları savunarak Fauci gibi uzmanların dahi bu konudaki fikrini değiştirdiğini söyledi.

Başkan Trump Nevada ve diğer eyaletlerde büyük çaplı seçim kampanyaları ve mitingler yaptığı için eleştiriliyor. Danışmanı virolog Dr. Fauci bu tür toplantıları "kesinlikle riskli” olarak tanımlıyor.

Başkanlık yarışındaki Demokrat Partili rakibi Joe Biden geçen hafta Trump'ı milyonlarca kişinin işinden olmasına neden olan salgında görevini "ihmalle” suçlamıştı.

ABD 6,6 milyon vaka ile dünyada en fazla koronavirüs vaka sayısının bulunduğu ülke konumunda. Ülkede salgında 195 bin kişi de yaşamını yitirdi. ABD dünya nüfusunun yüzde 4'ünü barındırmasına karşın koronavirüs vakalarının yüzde 20'si ABD'de bulunuyor.

Reuters / SSB, TY

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