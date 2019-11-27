 Trump’tan Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme kararı | DÜNYA | DW | 21.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump’tan Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme kararı

Trump yönetimi çıkış noktası Rusya ile güven tesis etmek olan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararı aldı. Karar, Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması’nın akıbetine ilişkin de soru işaretlerine yol açtı.

default

ABD’nin 30’un üzerinde ülkenin birbirlerinin toprakları üzerinde gözlem amaçlı uçuşlarına olanak sağlayan ve Rusya’nın da taraf olduğu "Açık Semalar Anlaşması'ndan" çekileceği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu karara Moskova’nın anlaşmayı ihlal etmesi gerekçe gösterdi. Trump, "Rusya anlaşmaya uymadı. Onlar anlaşmaya uyana kadar çekiliyoruz. Ancak yeni bir anlaşma yapma ya da bu anlaşmayı yeniden toparlama konusunda da yüksek bir şans mevcut" diye konuştu. 

"Avrupa'nın askeri güvenliğine darbe''

Washington’ın bu adımının Moskova’yla ilişkilerde gerginliğe yol açabileceği ve bazı Kongre üyelerinin yanı sıra ABD’nin Avrupalı müttefiklerini de kızdırabileceği şeklinde yorumlanırken Rusya’dan ilk tepki gecikmedi. 

Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada ABD’nin kararını eleştiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruşko, “Bizim pozisyonumuz oldukça net ve sabittir. Ancak ABD’nin bu anlaşmadan çekilmesi bu yönetimin attığı önceki adımlar nedeniyle halihazırda zayıf düşmüş olan Avrupa’nın askeri güvenliğine bir darbe daha vurmaktadır’’ diye konuştu. 

Anlaşmanın çıkış noktası 

İlk ortaya çıkış amacı Rusya ve ABD arasında güven tesis ederek çatışma riskini bertaraf etmek olan fikir, 1955’te ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yönetimine sunulmuş, ancak teklif reddedilmişti. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ancak 2002’de mümkün olmuş ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 34 ülke anlaşmayı imzalamıştı.

Anlaşmaya dahil olan ülkeler, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmenin yanı sıra silahlanma ve diğer anlaşmaların uygulanmasını denetleme amacına yönelik olarak toprakları üzerinde keşif uçuşlarına izin veriyor. Yalnızca Rusya, belirli bölgeler üzerindeki uçuşları kısıtlamıştı.

"Rusya da çekilir mi" endişesi

Bu ay, 16 Avrupalı eski üst düzey askeri yetkili, ABD'nin anlaşmadan geri çekilmesinin küresel güvenliği zedeleyeceği ve uluslararası silahlanma kontrol anlaşmalarının altını biraz daha oyacağını belirttikleri bir açıklamaya imza atmıştı. Açıklamada, ABD’den kararını gözden geçirmesi talep edilmişti.

Washington’ın söz konusu adımı, Avrupa’dan yükselen itirazlara rağmen atmasıyla gözler Rusya'ya çevrildi. Moskova'nın da anlaşmadan çekilmesi söz konusu olursa bu iki ülkenin topraklarının anlaşmanın kapsamı dışında olacağına işaret eden uzmanlar, bunun anlaşmanın fonksiyonunun sorgulanmasına yol açacağını belirtiliyor. Diğer yandan Moskova’nın en azından Avrupa’daki Amerikan üsleri üzerinde uçuş yapmaya devam edebileceği için anlaşmada kalmayı tercih edebileceği ihtimali de dile getiriliyor.

Trump’ın anlaşmadan çekilme kararı, 2021 yılının başında yürürlükten kalkacak olan Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması'nın (START) geleceği ile ilgili de soru işaretlerine neden oldu. Rusya, anlaşmanın süresini uzatmayı teklif ederken Trump yönetimi geçen yıl Rusya ile ABD arasındaki nükleer silahlanmayı sınırlayan tek mevcut anlaşma olan anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

AP / SÖ, EC

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Trump Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişini görevden aldı

ABD Başkanı Trump, "güven kaybı" gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi Linick'i görevden aldı. Trump’ın kararının arkasında Linick’in Dışişleri Bakanı Pompeo’ya yönelik soruşturması olabileceği belirtiliyor. (16.05.2020)  

Trump’tan DSÖ’ye ültimatom

ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nün 30 gün içinde çalışmalarını iyileştirme taahhüdünde bulunmaması halinde, ülkesinin örgütten ayrılacağını ve maddi desteğini keseceğini ifade etti. (19.05.2020)  

Trump: Koronavirüsü Çin’in ürettiğine ilişkin kanıtı gördüm

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tür koronavirüsü Çin’in kasıtlı olarak ürettiğine ilişkin bir kanıtın mevcut olduğunu ve bu kanıtı gördüğünü söyledi. İstihbarat ve dışişleri ise Trump’la çelişen açıklamalar yaptı. (01.05.2020)  

Benzer içerik

Russland Atomwaffen

Rusya’dan ABD’ye START’ı uzatma önerisi 27.11.2019

Rusya, ABD’ye iki ülkenin sahip olduğu nükleer savaş başlığı sayısını sınırlandıran START anlaşmasını uzatma teklifinde bulundu. Anlaşmanın süresi 2021’de doluyor.

Iran, Teheran: Außenminister Mohammed Dschawad Sarif verkündet Rücktritt

İran: Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çekiliriz 20.01.2020

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran dosyasının BM Güvenlik Konseyi'ne taşınması halinde, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çekileceklerini açıkladı.

USA Washington Weißes Haus | Donald Trump, Präsident | Statement Iran

ABD İran'a yaptırım ile cevap verecek 08.01.2020

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın düzenlediği füze saldırısından sonra askeri misillemede bulunulmayacağını açıkladı. Trump, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Rus savaş uçağı Su-27

Rusya ile NATO arasında hava gerginliği

NATO, Salı günü Rus savaş uçaklarının NATO hava sahasına yaklaşması üzerine Romanya, Türkiye ve Bulgaristan’dan jetlerin havalandığını açıkladı. Açıklamada, NATO’nun hava sahasının korumaya kararlı olduğu vurgulandı.  

FOTO-GALERİ

Bir makas alır mısın?

Yaşasın kuaförüm açıldı!

Salgın önlemleri pek çok ülkede esnetiliyor. Kuaför ve güzellik salonları da müşterilerine hizmet vermeye başladı.  