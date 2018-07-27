Trump'tan Çin'e yeni gümrük tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump Çin ile aralarındaki ticari anlaşmazlığı tırmandıracak bir hamle daha yaptı. Trump Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'i 200 milyar dolarlık ithal Çin mallarına uygulanacak zamlı gümrük vergisi oranının yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılması için inceleme yapmakla görevlendirdi. Lighthizer bu önlemin Çin yönetimini politika değişikliğine ikna amacıyla kararlaştırıldığını açıkladı.

Çin'in hangi somut adımları atması gerektiğini açıkça dile getirdiklerini belirten Lighthizer, ancak Pekin yönetiminin tutumunu değiştirmeyip Amerikan şirketlerine, işçilerine ve tarım sektörüne zarar veren misillemelere başvurduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük iki ekonomik bölgesi arasındaki ticari anlaşmazlığı giderme ihtimali böylece daha da zayıflamış oldu. Trump yönetimi tehdidini uyguladığı takdirde cezalı gümrük vergisi kapsamına alınan diğer ürünlerle birlikte Çin'den ithal edilen malların yarısına zamlı gümrük tarifesi uygulanacak.

ABD yönetiminin 10 Temmuz'da açıkladığı zamlı gümrük vergisi kapsamına giren Çin menşeli ürünler arasında mobilya gibi dayanıklı tüketim malları da bulunuyor. Listenin önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor. Washington'un Çin'e tanıdığı ve 30 Ağustos'ta dolması kararlaştırılan süre 5 Eylül'e kadar uzatıldı.

Vergi oranı yüzde 25'e çıkarılan Çin menşeli 34 milyar dolarlık ürünle ilgili uygulama Temmuz başında yürürlüğe girmiş, Çin'de misilleme olarak Trump'ın kırsal kesimdeki seçmenlerini olumsuz etkileyen tarım ürünleriyle otomobillere aynı oranda vergi koymuştu.

Çin'den baskı ve şantaj suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump ikili ticarette yüksek açık verdikleri için Çin'den ithal edilen 500 milyar dolar tutarındaki bütün ürünlere zamlı gümrük tarifesi uygulama tehdidinde bulunmuştu. Çin bu uygulamaya aynı karşılığın verileceğini duyurmuş olmakla birlikte 2017 yılında sadece 130 milyar dolarlık ABD menşeli ürün ithal edildiği için cezai önlemlerin ithalatla sınırlı kalmayacağı tahmin ediliyor.

Çin yönetimi ABD'yi ticari anlaşmazlığı tırmandırmaması hususunda uyarmış ve "ABD bir adım daha atarsa Çin'den aynı karşılığı göreceğini" duyurmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang Pekin'deki basın konferansında "Washington'ın baskı ve şantajlarının işe yaramayacağını ve Çin'in meşru hak ve çıkarlarını koruyacağını" söylemişti.

ABD ile Çin arasında uzun süredir ticaretle ilgili görüşme yapılmıyor. Washington'daki bir yetkili, Başkan Trump'ın görüşmeleri başlatmaya hazır olduğunu ve şimdilik gayrı resmi temaslar yoluyla Pekin yönetimiyle neticeye götürecek görüşme imkânı bulunup bulunmadığını saptamaya çalıştıklarını belirtti.

Bloomberg haber ajansı Maliye Bakanı Steven Mnuchin'in Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile müzakereleri yeniden başlatma imkânlarını görüştüğünü bildirmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Genf Shuang "anlaşmazlığın görüşmeler yoluyla aşılmasını arzuladıklarını" söyledi. Sözcü, "ancak diyaloğun inandırıcı olması gerektiğini" belirtti.

Başkan Trump'ın mayıs ayında Çin Başbakan Yardımcısı ile varılan ticari savaşı önleme mutabakatına uymaması Çin yönetiminin tepkisine yol açmıştı. Bu görüşmeler sırasında Çin tarafı ABD'den daha fazla mal ve hizmet ithal etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

DW,dpa/AG, BÖ

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