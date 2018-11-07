Trump'la tartışan gazetecinin akreditasyonu iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre ara seçimleri sonrasında Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısına CNN muhabiri Jim Acosta ile yaşadığı tartışma damgasını vurdu. Gazetecinin göçmenlerle ilgili sorusuna Trump sinirlenerek yanıt verdi. Muhabirin başka bir soru sormak ve mikrofonu bırakmak istememesi üzerine Trump, "Doğrusu bu ülkeyi benim yönetmeme izin vermelisin. CNN için çalışıyorsun ve bunu iyi yapsaydın reytingleriniz çok daha iyi olurdu, yeter!" dedi. Beyaz Saray çalışanı bir kadının mikrofonu elinden almasına izin vermeyen Acosta'nın Rusya soruşturması ve özel yetkili savcı Robert Mueller ile ilgili soru sormaya çalışması üzerine Trump önce kürsüden uzaklaştı. Kısa süre sonra muhabirin mikrofonu bırakması üzerine yeniden kürsüye dönen Trump, "Berbat, utanmaz bir insansın... Dünyaya CNN'in yaptığı gibi yalan haber yayarsanız, o zaman halk düşmanısız. CNN Acosta gibi insanları çalıştırdığı için utanmalı" dedi.

Acosta daha sonra sosyal medya nesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a alınmadığını belirtti. Gazeteci, "Az önce Beyaz Saray'a girişime izin verilmedi. Gizli servis saat 20.00'deki televizyon programım için Beyaz Saray'a giremeyeceğim konusunda beni bilgilendirdi" mesajını paylaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de CNN muhabiri Acosta'nın akreditasyonunun iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sözcü, Acosta'nın mikrofonu Beyaz Saray çalışanının elinden çekip alması ve geri vermeyi defalarca reddetmesi nedeniyle akreditasyonunun iptal edildiğini söyledi. Sanders'in açıklamasında, "Trump her ne kadar özgür basına inansa, kendisi ve Amerikan yönetimi hakkındaki zor soruları memnuniyetle karşılasa da Beyaz Saray'ın genç bir çalışanına karşı böyle bir davranış hiçbir zaman hoşgörülemez" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü, CNN'in, muhabirinin yaptığı işten gurur duyduğunu açıklamasına atıfla, "Bu sadece iğrenç değil. Aynı zamanda Amerikan yönetimindeki genç kadınlar dahil tüm çalışanları çirkin biçimde hor görmesinin bir örneğidir" dedi.

Trump CNN'i kendisi hakkında yalan ya da olumsuz haberler yaptığı gerekçesiyle sık sık hedef alıyor. Beyaz Saray'da dün yapılan basın toplantısında da Trump gazetecilerden sık sık susmalarını istedi. Trump iki yıl önce göreve gelmesinden önce New York'ta düzenlediği bir basın toplantısında da CNN muhabiri Acosta ile sorduğu soru nedeniyle gerginlik yaşamıştı.

CNN'den kınama

CNN televizyonu, Trump'ın Acosta ve CNN ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Başkanın basına yönelik sürekli devam eden saldırıları çok ileriye gitmiştir. Bu durum sadece tehlikeli değil, aynı zamanda rahatsız edici biçimde Amerikan değerlerine aykırıdır" denildi. Trump'ın ABD Anayasasıyla güvence altına alınan basın özgürlüğü üzerine yemin ettiği ve basın özgürlüğünü koruma yükümlülüğü altına girdiğini hatırlatan CNN, "Ancak Başkan basın özgürlüğüne hiçbir biçimde saygı duymadığını birçok kez göstermiştir. Jim Acosta ve meslektaşlarının arkasındayız" mesajı verdi.

dpa, AP / HT, BK

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