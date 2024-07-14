Saldırganın kimliği tespit edildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkanı adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinde düzenlenen seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayın, "suikast girişimi" olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Trump'ın konuşma yapmak için kürsüye çıkmasından kısa bir süre sonra silah seslerinin duyulduğu, eski başkanın saldırıda sağ kulağından hafif derecede yaralandığı açıklandı. Birleşik Devletler Gizli Servisi'nin verdiği bilgilere göre, mitinge gelen bir kişi kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Gizli servis, olayla ilgili X'ten yaptığı paylaşımda saldırganın öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, saldırganın Trump'ın konuşmasına başlamasından kısa bir süre sonra "yüksek bir noktadan" kürsüye doğru ateş ettiği belirtildi.

Eski ABD Başkanı Trump'ın yüzü saldırı sonrasında kanlar içinde kaldı. Trump kürsüde yumruğunu havaya kaldırdı. Fotoğraf: Brendan McDermid/REUTERS

Açıklamada, "Eski Başkan Trump'un13 Temmuz akşamı Butler, Pensilvanya'da yaptığı miting sırasında, yaklaşık 18:15 sıralarında, bir zanlı miting alanının dışındaki yüksek bir noktadan sahneye doğru birden çok kez ateş açtı. Gizli Servis personeli ateş açan zanlıyı etkisiz hale getirdi ve zanlı öldü. Birleşik Devletler Gizli Servisi koruyucu tedbirlerle derhal müdahale etti. Eski Başkan güvende ve durumu değerlendiriliyor. Bir seyirci öldü ve iki seyirci ağır yaralandı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı ve FBI soruşturma hakkında resmi şekilde bilgilendirildi" denildi. ABD medyasında çıkan haberlerde saldırganın AR-15 tipi bir yarı otomatik tüfek kullandığı kaydediliyor.

Trump'ın sağlık durumu iyi

Gizli Servis Başkanı Anthony Gugliemi Trump'ın güvende ve sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti. Trump, kurucusu olduğu Truth Social platformundan yaptığı paylaşıma, "Ülkemizde böyle bir olayın meydana gelmesi inanılmaz" ifadelerini kullandı. Trump "Sağ kulağımın üst kısmını delen bir kurşunla vuruldum. Çok fazla kanama meydana geldi" dedi.

Kamuoyuna yansıyan ilk görüntülerde Trump'ın saldırı sonrası yüzünün kan içinde kaldığı ve Gizli Servis personeli tarafından kürsüden uzaklaştırıldığı görüldü.

Saldırganın kimliği tespit edildi

FBI saldırganın kimliğini Pensilvanya'dan Thomas Matthew Crooks (20) olarak açıkladı. Amerikan NBC ve CBS televizyonlarından paylaşılan açıklamada "FBI, Pennsylvania Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un 13 Temmuz'da Pennsylvania Butler'da eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi olduğunu tespit etti" denildi. Washington Post saldırganın kayıtlı bir Cumhuriyetçi Partili olduğunu duyurdu. FBI'ın "suikast girişimi" olarak değerlendiren saldırı ile ilgili soruşturması sürüyor. Soruşturmanın haftalar, hatta aylar sürebileceği belirtiliyor.

Pensilvanya'daki miting, 78 yaşındaki Trump'ın partisi tarafından resmi olarak başkan adayı ilan edileceği kongre öncesi son mitingiydi. Cumhuriyetçilerin öne seçimlerini kazanan Trump'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Başkan Joe Biden'ın rakibi olması bekleniyor. ABD Başkanı Biden Trump'a yönelik suikast girişimi sonrasında kısa bir açıklama yaptı. Biden "Amerika'da bu tür bir şiddete yer yok. Bunu kınamada tek bir ulus olarak davranmalıyız" ifadelerini kullandı.

AFP,Reuters,DW/BÖ,EC,EA