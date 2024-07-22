ABD Gizli Servis Direktöründen "başarısızlık" itirafı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle Amerikan Kongresinde ifade verdi.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesinde soruları yanıtlayan Cheatle, Trump'a yönelik suikast girişimini engellemede "başarısız" olduklarını kabul etti. "Gizli Servisin görevi ulusumuzun liderlerini korumaktır" diyen Cheatle, 13 Temmuz'da bunu yapmakta "başarısız" olduklarını itiraf etti ve tüm sorumluluğu üstlendiğini söyledi. Ancak istifa edeceğine dair bir açıklama yapmadı. Cheatle daha önce aksi yöndeki taleplere rağmen istifa etmeyeceğini söylemişti.

İfadesi sırasında Cheatle, Trump'ın kulağından hafif yaralanmasıyla sonuçlanan suikast girişiminin, "On yıllardır yaşanan en kötü Gizli Servis başarısızlığı" olduğunu söyledi.

Komite Başkanı James Comer, "Bu trajedi önlenebilirdi" diyerek Cheatle'ı istifaya çağırdı, "Gizli Servis'in sıfır hata misyonu vardır, ancak şimdi beceriksizliğin sembolü haline geldi" diye eleştiride bulundu.

Cumhuriyetçi üye Michael Turner ise ABD Başkanı Joe Biden'ın Cheatle'ı görevden alması gerektiğini savundu. "Eğer istifa etmezseniz Başkan (Joe) Biden sizi kovmalı çünkü onun (Biden) hayatı, Donald Trump'ın hayatı ve koruduğunuz diğer tüm insanların hayatı tehlikede" dedi.

Gizli Servis'in kaynakları yetersiz miydi?

Gizli Servis'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın yine 13 Temmuz'da katıldığı Pittsburgh'daki miting ve bundan birkaç gün önce düzenlenen NATO zirvesi yüzünden yeterli kaynağa sahip olmadığı iddia edilmişti. Cheatle, Trump'a sağlanan güvenliğin kampanya dönemi öncesinde artırıldığını ve suikast girişiminin yaşandığı miting sırasında kendilerinden talep edilen önlemlerin alındığını savundu. Ancak güvenlik planlarına dair sorulara yanıt vermedi.

Gizli Servis ajanları ilk silah sesinin duyulmasının ardından Trump'a siper oldu Fotoğraf: Evan Vucci/AP Photos/picture alliance

Gizli Servis ajanı olarak 27 yıl görev yapan Cheatle, 2021'de istifa ederek içecek şirketi Pepsi'nin güvenlik biriminin başına geçmişti. Eski ajan ertesi yıl Biden tarafından Gizli Servis direktörü olarak atandı.

Trump'a suikast girişimiyle ilgili Çarşamba günü de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray Kongre'de ifade verecek.

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Trump, Pennsylvania'da seçim mitingi yaptığı sırada yakınlardaki bir binanın çatısına çıkan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un silahlı saldırısına uğradı, ölümden kıl payı kurtuldu.

Çatıdan Trump'a doğru sekiz kurşun ateşleyen saldırgan, ilk silah sesinin duyulmasından 26 saniye sonra Gizli Servis keskin nişancısı tarafından vurularak öldürüldü. Crooks'un çatısına çıktığı binanın içinde yerel polisin önlem aldığı ancak çatının ihmal edildiği anlaşıldı.

Olayda Trump'ı izlemeye gelen iki kişi ağır yaralandı, itfaiye personeli Corey Comperatore ise yaşamını yitirdi. Yalnız hareket ettiği belirtilen Crooks'un motivasyonunun siyasi veya ideolojik olduğuna dair ise herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

AFP, Reuters / MUK,BK

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