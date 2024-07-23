Trump'a suikast girişimi: Gizli Servis Direktörü istifa etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimi sonrasında yoğun eleştirilere hedef olan Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle görevinden istifa etti.

Başkan Joe Biden, Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Cheatle'a şimdiye kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek 13 Temmuz'da yaşananları bütünüyle açıklığa kavuşturmak üzere bağımsız incelemelerin devam ettiğini belirtti. Biden açıklamasında, "O gün olanların bir daha asla olamaması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Süreç ilerlerken Kim'e en iyi dileklerimi sunuyorum. Yakında yeni bir direktör atamayı planlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Cheatle, Trump'ın mitinginde 20 yaşındaki bir gencinTrump'ın konuştuğu sahneye 140 metre mesafedeki bir çatıdan ateş etmesinin Gizli Servis tarafından engellenememesi nedeniyle ağır eleştiri ve suçlamalara hedef olmuştu.

Suikast girişiminde sağ kulağından yaralanan Trump, korumalarının eşliğinde sahneden uzaklaştırılırken yumruğunu havaya kaldırmıştı. Fotoğraf: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Kaçamak yanıtlar Kongre üyelerini sinirlendirmişti

Dün ABD Kongresinde Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi'nde ifade veren Cheatle, "Gizli Servis'in görevi ulusumuzun liderlerini korumaktır" demiş ancak 13 Temmuz'da bunu yapmakta "başarısız" olduklarını itiraf etmişti. Cheatle 13 Temmuz'a dair tüm sorumluluğu üstlendiğini söylemekle beraber istifa edeceğine dair bir mesaj vermemişti. Gizli Servis Direktörü, öncesinde de istifa çağrılarını karşılıksız bırakmış ve göreve devam edeceğini belirtmişti.

Dün Kongre'de Demokrat ve Cumhuriyetçi üyelerin soruları karşısında da zayıf bir performans sergileyen Cheatle'a yönelik tepkiler daha da yoğunlaşmıştı. Cheatle, 13 Temmuz'da yaşananlarla ilgili soruların önemli bir bölümüne "soruşturmaların sürdüğü" şeklinde kaçamak yanıtlar vermiş ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partiden Kongre üyelerinin istifa çağrılarıyla karşılaşmıştı.

"Gizli Servis ile ilgili incelemeler sürecek"

Komite'nin Cumhuriyetçi Başkanı James Corner, Cheatle'ın istifası sonrasında yaptığı açıklamada, görevden ayrılmasının hesap verebilirlik yolunda bir adım olduğunu belirtti ancak güvenlikteki başarısızlıkların nasıl yaşanabildiği sorusuna tam bir yanıt bulmak üzere Gizli Servis ile ilgili incelemelerinin süreceğini vurguladı.

Gizli Servis'te 27 yıl ajan olarak çalışan Cheatle, ardından PepsiCo şirketinde güvenlik direktörü olarak görev yapmış ve 2022'de Gizli Servis'in başına Biden tarafından atanmıştı.

DW,rtr / BK,ET

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