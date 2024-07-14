Trump'a suikast girişimi: Saldırı hakkında bilinenler

Eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ı hedef alınan saldırı sırasında ve hemen sonrasında neler yaşandı? Dört soruda suikast girişimi ile ilgili bilinenleri derledik.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan eski Başkan Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında uğradığı silahlı saldırıyla ilgili ayrıntılar netlik kazanıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin Pazartesi günü başlayacak ve Trump'ın resmen aday ilan edileceği kongresi öncesinde Pennsylvania eyaletindeki miting sırasında düzenlenen saldırıda Trump kulağından hafif yaralandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırganın kimliğini tespit ederek, saldırıyı Bethal Park kentinden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un düzenlediğini açıkladı. Peki saldırı hakkında şimdiye kadar neler biliyor?

Saldırı sırasında sahnede neler yaşandı?

Saldırı, küçük bir kent olan Butler'daki seçim mitinginde Trump'ın konuşmasına başladığı sırada düzenlendi. Koyu renk takım elbise ve beyaz bir gömlek giymiş olan Trump'ın konuşma yaptığı sırada yerel saatle 18.08'te silah sesleri duyuldu. Konuşmasında yasa dışı göçü eleştiren Trump'ın "bakın, neler oluyor" şeklindeki sözleri peş peşe duyulan silah sesleri ile kesildi.

Trump yere eğilerek önce konuşma yaptığı kürsünün arkasında saklanmaya çalışırken, koruma görevlileri de derhal harekete geçerek etrafını sardıkları eski Başkan'ı korumaya aldı.

Seçim mitingini izleyenler de çığlıklar atarak yere yattı. Etrafı koruma görevlileri tarafından sarılmış halde tekrar ayağa kalkan Trump'ın sağ kulağının kanadığı görüldü.

Trump sağ kulağını tutarken, miting alanında "yere yatın" sesleri yankılandı. Dört saniye içinde de beşinci ve altıncı kez silah sesi duyulurken, kürsünün bulunduğu alana ek güvenlik görevlileri geldi. İlk silah sesinden 17 saniye sonra son kez güçlü bir patlama ve bir kadının çığlıkları duyuldu. Atılan kurşunlar mitingi izlemeye gelenlere isabet etmişti.

Trump saldırı sırasında sağ kulağından yaralandı Fotoğraf: Brendan McDermid/REUTERS

İlk silah sesinden 22 saniye sonra ellerinde ağır silahlar olan üç koruma görevlisi Trump'ı konuşma yaptığı sahneden aracına doğru götürmeye başladı. Gizli Servis çalışanlarının, olay karşısında sarsıldığı görülen Trump'ı ayağa kaldırırken "Hazırız" ve "Hadi gidelim" gibi talimatlar verdiği duyuldu.

Olayın başlamasından yaklaşık bir dakika sonra koruma görevlilerinin etrafını sardığı Trump'ın "Ayakkabımı da alayım" dediği duyulurken, bundan yaklaşık 13 saniye sonra da Trump elini yumruk yaparak havaya kaldırdı. Bir elinde seçim kampanyasında kullandığı kasketi bulunan Trump sahneden ayrılırken, izleyiciler "Amerika Birleşik Devletleri" diye bağırıyordu.

Saldırının kurbanları kim?

Amerikalı yetkililerin verdiği bilgilere göre saldırı sırasında mitingi izleyen bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

ABD medyasına konuşan iki görgü tanığı kurşunlardan birinin bir erkeğin başına isabet ettiğini aktardı. NBC televizyonuna konuşan görgü tanığı, "Yanımdaki adam başından vuruldu ve olay yerinde öldü. Bir kadın ise kolunun alt kısmı veya elinden vurulmuş gibi görünüyordu" dedi.

Doktor olduğunu belirten bir diğer görgü tanığı ise yaralılara yardım için harekete geçtiğini ve başından vurulan, bankların arasına sıkışmış bir erkeğe yardım ettiğini aktardı.

Saldırgan kim?

ABD medyasında yer alan bilgilere göre, saldırganın kimliğini tespit eden FBI, saldırıyı Pennsylvania eyaletinin Bethel Park kentinden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un düzenlediğini bildirdi. FBI, Crooks'un "eski Başkan Donald Trump'a yönelik saldırıda yer alan kişi olarak" tanımlandığını açıkladı.

Gizli Servis de saldırganın mitingin düzenlendiği alanın dışında "yüksek bir yerden" birden çok ateş ettiğini ve "etkisiz hale" getirildiğini belirtti.

Birçok görgü tanığı saldırı öncesinde saldırganı gördüğünü belirterek, güvenlik birimlerine ihbarda bulunduklarını aktardı.

Bethel Park kentinde Crooks'un adres olarak gösterdiği evde polis operasyon düzenledi Fotoğraf: Kyle Mazza/Anadolu/picture alliance

"Şüpheli faaliyetlere ilişkin bir dizi ihbara" karşı harekete geçtiklerini belirten yerel polis yetkilileri ise ayrıntılı bilgi vermedi.

Amerikan medyası, saldırganın elinde yarı otomatik AR-15 tipi bir tüfek olduğunu yazdı.

Cumhuriyetçi Parti'nin üye listesinde Crooks'un adı yer alıyor. Saldırıyı düzenlediği belirtilen Crooks'un neden Trump'ı ve seçim mitingini hedef aldığı ise henüz bilinmiyor.

Reuters haber ajansı, Seçim Komisyonu'nun belgelerine dayanarak Crooks'un 17 yaşındayken ActBlue adlı siyasi gruba 15 dolar bağışta bulunduğunu belirtti. ActBlue, sol eğilimli siyasetçiler ve Başkan Joe Biden'ın partisi Demokrat Parti için para toplayan bir grup. Crooks, hayatta olsaydı 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde ilk kez oy kullanacaktı.

Bertel Park, Trump'ın seçim mitinginin yapıldığı Butler'a yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta. Saldırı sonrasında polis Crooks'un seçmen kayıtlarında yer alan adresindeki ev ve çevresinde operasyon düzenledi.

Trump'ın ilk tepkisi nasıl oldu?

Eski Başkan Trump yerel saatle 20.42'de sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda "Sağ kulağımın üst kısmını delen bir kurşunla vuruldum" dedi. Paylaşımında olay anını anlatan Trump, "Bir vızıldama sesi ve silah sesleri duyduğumda bir şeyin yolunda olmadığını hemen anladım ve ardından merminin derimi deldiğini hissettim" ifadelerini kullandı. Trump, "Böyle bir eylemin ülkemizde olması inanılmaz" diye de ekledi.

Beyaz Saray'dan da tepki gecikmedi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Joe Biden'ın yerel saatle 18.50'de saldırıya ilişkin ilk brifingi aldığı belirtildi. Delaware'de gazetecilere açıklama yapan Biden, saldırıya "ABD'de bu tür bir şiddetin yeri yok. İğrenç" sözleriyle tepki gösterdi. Beyaz Saray'dan yerel saatle 22.30'da yapılan açıklamada ise Başkan Biden'ın Trump ile telefonda görüştüğü ve Washington'a daha erken dönme kararı aldığı bildirildi.

AFP, Reuters/JD, EC

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