  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
İkinci tur
14 Mayıs seçimleri
USA Ron DeSantis
Fotoğraf: Paul Hennessy/SOPA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Trump'a karşı yarışacak isimlere DeSantis de katıldı

1 saat önce

Florida Valisi Ron DeSantis, ABD'de 2024'te düzenlenecek Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı oldu.

https://p.dw.com/p/4Rnw0

ABD'de gelecek yıl düzenlenecek Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmak için yarışacaklara isimlere Florida Valisi Ron DeSantis de eklendi.

Adaylığını yayımladığı kısa bir videoyla resmen açıklayan 44 yaşındaki DeSantis, "Muhteşem Amerikan geri dönüşünü yönetmek için ABD başkanlığına aday oluyorum" dedi.

Cumhuriyetçi siyasetçi hemen ardından da Twitter'ın sahibi Elon Musk ile bu platformda bir canlı yayına katıldı. Twitter'daki sesli sohbet odasında (Twitter Spaces) yapılan bu söyleşi, DeSantis'in adaylık kampanyasının da resmi lansmanı olarak planlanmıştı. Ancak bu buluşmaya teknik aksaklıklar damga vurdu. Gecikmeli başlayan yayında birçok kez ses sorunları yaşanırken DeSantis'in yaptığı bazı açıklamalar duyulamadı. Çok sayıda kullanıcı da yayına bağlanamadı ya da yayından düştü.

Bir saatten fazla süren sohbette DeSantis'in eski ABD Başkanı Donald Trump'tan hiç bahsetmemesi ise dikkat çekti. DeSantis kendisini Trump'ın daha genç ve daha seçilebilir versiyonu olarak tanımlıyor.

Anketlerde Trump önde

DeSantis'in başkanlık seçimlerinde yarışabilmesi için Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı seçilmesi gerekiyor. DeSantis'in adaylığından önce yapılan anketler, Trump'ı bu yarışta açık ara önde gösteriyordu.

Şu ana kadar Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığını açıklayan isimler arasında eski ABD Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, South Carolina Senatörü Tim Scott, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve biyoteknoloji sektöründen girişimci Vivek Ramaswamy bulunuyor. Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de muhtemel adaylar arasında gösteriliyor. Ancak Pence henüz adaylığını açıklamadı.

Belirlenecek Cumhuriyetçi ismin Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olarak karşısında Biden'ı bulması bekleniyor.

DeSantis, Kasım 2022'de Florida'daki valilik seçiminde Demokrat rakibine 19 puan fark atarak koltuğunu korumuştu.

DeSantis, Yale Üniversitesi'nde tarih bölümünü bitirdikten sonra Harvard'da hukuk doktorası yaptı. ABD donanmasında subay olarak da görev yapan DeSantis, 2013'ten 2018'e kadar Temsilciler Meclisinde milletvekilliği yaptıktan sonra 2019'da Florida Valisi seçildi.

DW,AP,rtr/CÖ,BÖ

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

YSP ve HDP: Tek adam rejimini değiştireceğiz

Politika35 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Ümit Özdağ'ın desteği dengeleri nasıl etkiler?

Ümit Özdağ'ın desteği dengeleri nasıl etkiler?

Politika19 saat önce
Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Mitsotakis

Yunanistan'da "tek başına iktidar" için erken seçim

Yunanistan'da "tek başına iktidar" için erken seçim

Politika21 saat önce
Türkei | Treffen | Kemal Kilicdaroglu und Ümit Özdag

Millet İttifakı-Zafer Partisi protokolü neler içeriyor?

Millet İttifakı-Zafer Partisi protokolü neler içeriyor?

Politika24 Mayıs 2023

28 Mayıs: Afrika ülkelerinde de dikkatler ikinci turda

28 Mayıs: Afrika ülkelerinde de dikkatler ikinci turda

Ekonomi24 Mayıs 2023
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından milyonlarca Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı

Ukrayna savaşı: Demokrasi için zorlu sınav

Ukrayna savaşı: Demokrasi için zorlu sınav

Politika23 Mayıs 2023

MİT'e casus yazılım satıldığı iddiası Alman mahkemesinde

MİT'e casus yazılım satıldığı iddiası Alman mahkemesinde

Hukuk ve Adalet23 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön