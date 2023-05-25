Trump'a karşı yarışacak isimlere DeSantis de katıldı

ABD'de gelecek yıl düzenlenecek Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmak için yarışacaklara isimlere Florida Valisi Ron DeSantis de eklendi.

Adaylığını yayımladığı kısa bir videoyla resmen açıklayan 44 yaşındaki DeSantis, "Muhteşem Amerikan geri dönüşünü yönetmek için ABD başkanlığına aday oluyorum" dedi.

Cumhuriyetçi siyasetçi hemen ardından da Twitter'ın sahibi Elon Musk ile bu platformda bir canlı yayına katıldı. Twitter'daki sesli sohbet odasında (Twitter Spaces) yapılan bu söyleşi, DeSantis'in adaylık kampanyasının da resmi lansmanı olarak planlanmıştı. Ancak bu buluşmaya teknik aksaklıklar damga vurdu. Gecikmeli başlayan yayında birçok kez ses sorunları yaşanırken DeSantis'in yaptığı bazı açıklamalar duyulamadı. Çok sayıda kullanıcı da yayına bağlanamadı ya da yayından düştü.

Bir saatten fazla süren sohbette DeSantis'in eski ABD Başkanı Donald Trump'tan hiç bahsetmemesi ise dikkat çekti. DeSantis kendisini Trump'ın daha genç ve daha seçilebilir versiyonu olarak tanımlıyor.

Anketlerde Trump önde

DeSantis'in başkanlık seçimlerinde yarışabilmesi için Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı seçilmesi gerekiyor. DeSantis'in adaylığından önce yapılan anketler, Trump'ı bu yarışta açık ara önde gösteriyordu.

Şu ana kadar Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığını açıklayan isimler arasında eski ABD Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, South Carolina Senatörü Tim Scott, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve biyoteknoloji sektöründen girişimci Vivek Ramaswamy bulunuyor. Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de muhtemel adaylar arasında gösteriliyor. Ancak Pence henüz adaylığını açıklamadı.

Belirlenecek Cumhuriyetçi ismin Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olarak karşısında Biden'ı bulması bekleniyor.

DeSantis, Kasım 2022'de Florida'daki valilik seçiminde Demokrat rakibine 19 puan fark atarak koltuğunu korumuştu.

DeSantis, Yale Üniversitesi'nde tarih bölümünü bitirdikten sonra Harvard'da hukuk doktorası yaptı. ABD donanmasında subay olarak da görev yapan DeSantis, 2013'ten 2018'e kadar Temsilciler Meclisinde milletvekilliği yaptıktan sonra 2019'da Florida Valisi seçildi.

DW,AP,rtr/CÖ,BÖ