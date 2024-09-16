Trump'a ikinci suikast girişimi

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın, 13 Temmuz'da kulağından yaralandığı suikast girişiminin ardından dün ikinci bir suikast tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Olayın Florida'da, Trump'ın kendisine ait golf sahasında golf oynadığı sırada meydana geldiği kaydedildi. Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, "golf sahasının dış sınırındaki çalılıkta bulunan bir nişancıya bir ya da daha fazla FBI ajanı tarafından ateş açıldığı" ve söz konusu kişinin siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Olay yerinde AK-47 tipi bir tüfek ve iki aksiyon kamerası bulunduğu açıklandı.

Ukrayna bağlantısı şüphesi

West Palm Beach şerifi Ric Bradshaw, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Amerikan medyası, gözaltına alınan kişiyi 58 yaşındaki Ukrayna aktivisti R.W. Routh olarak bildirdi. AFP haber ajansı da Routh ile 2022 yılında, savaşta Ukrayna'ya destek vermek üzere gittiği Kiev'de bir röportaj yaptığını bildirdi.

Şerif Bradshaw, şüphelinin bulunduğu yerde ele geçirilen silah ve nesnelerin fotoğrafını gösterdi. Fotoğraf: Joe Raedle/Getty Images/AFP

Şerif Bradshaw, nişancının tahminen Trump'ın 275 ila 455 metre uzağında bulunduğunu kaydederek elindeki tüfeğin menzili göz önüne alındığında bunun uzak bir mesafe olmadığını vurguladı.

Nişancı olduğundan şüphelenilen kişinin çatışma sırasında ateş açıp açmadığı ise henüz kesinlik kazanmadı. FBI açıklamasında Gizli Servis ajanlarının ateş açtığı belirtilerek "Söz konusu kişinin ajanlarımıza ateş açıp açmadığı konusunda emin değiliz. Eski Başkana yönelik bir suikast girişimi görünümündeki olayla ilgili soruşturmalar sürüyor" denildi.

Trump: Güvende ve iyi durumdayım

Olayın duyulmasının hemen ardından Trump'ın kampanya ekibinin sözcüsü Steven Cheung, Trump'ın güvende ve sağlığının yerinde olduğunu bildirdi. Ardından Trump da açıklama yaparak "Korkmayın. Güvende ve iyi durumdayım. Kimseye bir şey olmadı. Allah'a şükür!" ifadelerini paylaştı.

Donald Trump golf sporuna merakıyla biliniyor. Fotoğraf: Tasos Katopodis/AFP

Başkan Yardımcısı ve rakip Demokrat partinin başkan adayı Kamala Harris, Trump'ın güvende olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu açıkladı. Başkan Joe Biden da "Ülkemizde siyasi şiddete, şiddetin hiçbir türüne yer yoktur" açıklaması yaparak Trump'ın korunması için Gizli Servis'e her tür imkanın sağlanmasına devam edilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki bir kampanya etkinliği sırasında, konuşma yaptığı kürsünün yakınında bir çatıdan açılan ateş sonucu sağ kulağından yaralanmış, kurşunun kulağı teğet geçmesi üzerine suikast girişiminden mucizevi bir şekilde sağ kurtulmuştu.

AFP/BK,HT

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