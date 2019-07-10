Trump'a ekip dayanmıyor

ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 2,5 yıllık görev süresi boyunca sekizi bakan olmak üzere çok sayıda hükümet yetkilisi ve üst düzey bürokratla yollarını ayırdı. Görevlerini bırakan üst düzey devlet yetkililerinin bazıları kendileri istifa etti, bazılarını da Trump bizzat görevden aldı.

Son olarak Çalışma Bakanı Alexander Acosta'nın cuma günü görevinden ayrılmasıyla Trump hükümetinde bir bakanlık daha vekaleten yönetilmeye başladı. Aynı durum Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıkları için de geçerli. Sözkonusu bakanlıklar vekaleten yürütülüyor.

Bakanlıkların dışında Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney de görevinden olan üst düzey bürokratardan. Ayrıca çok sayıda federal kurumun yöneticisi de görevden alındı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi de aylardır atanmadı. Nikki Haley 9 Ekim 2018'de bu görevden istifa etttiğini duyurmuştu.

Sekiz bakan ayrıldı

İşte Trump zamanında görevini bırakan ya da bırakmak zorunda kalan bakanlar ve diğer devlet görevlilerinin bazılarının listesi:

Adalet Bakanı Sally Yates 30 Ocak 2017'de görevden alındı.

Gazi ve Savaş Malulleri Bakanı David Shulkin 28 Mart 2018'de istifa etti.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson 13 Mart 2018'de Trump tarafınan istifaya davet edilince görevini bıraktı.

Adalet Bakan Jeff Sessions 7 Kasım 2018'de Trump'ın isteğiyle istifa etti.

İçişleri Bakanı Ryan Zinke 15 Aralık 2018'de görevinden ayrıldı.

Savunma Bakaını James Mattis 20 Aralık 2018'de istifa etti.

İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen 7 Nisan 2019'da istifa etti.

Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan 18 Haziran 2019'da görevinden çekildi.

Çalışma Bakanı Alexander Acosta 12 Temmuz 2019'da istifa etti.

Trump'ın yolunu ayırdığı üst düzey bürokratlar

Ulusal Güvenik Danışmanı Michael Flynn 13 Şubat 2017'de istifa etti.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey 9 Mayıs 2017'de görevinden alındı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Mike Dubke 30 Mayıs 2017'de görevinden ayrıldı.

Hükümet Etik Ofisi Direktörü Walter Schaub 6 Juli 2017'de istifa etti.

Trump'ın sözcüsü Sean Spicer 21 Temmuz 2017'de görevinden ayrıldı.

Sözcü yardımcısı Michael Short 25 Temmuz 2017'de istifasını sundu.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Reince Priebus 28 Temmuz 2017'de istifa etti.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci 31 Temmuz 2017'de istifa etti.

Baş Stratejist Steve Banon 18 Ağustos 2017'de ayrıldı.

Trump'ın Güvenlik Danışmanı Dina Powell 8 Aralık 2017'de istifasını sundu.

Trump'ın yakın daşımanı Hope Hicks 28 Şubat 2018'de ayrıldı.

Ekonomi danışmanı Gary Cohn 6 Mart 2018'de istifasını sundu.

Trump'ın kişisel asistanı John Mcentee 12 Mart 2018'de görevden alındı.

FBI başkan yardımcısı Andrew Mccabe 16 Mart 2018'de görevden alındı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı General McMaster 22 Mart 2018'de görevden alındı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Michael Anton 8 Nisan 2018'de istifa etti.

Çevre Kurumu EPA yöneticisi Scott Pruitt 5 Temmuz 2018'de ayrıldı.

Hukuk danışmanı Don McGahn 29 Ağusos 2018'de görevden alındı.

BM'de ABD Elçisi Nikki Haley 9 Ekim 2018'de ayrıldı.

Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Mira Ricardel 14 Kasım 2018'de ayrıldı.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly 8 Aralık 2018'de görevden alındı.

Başkan yardımcısı Pence'nin sözcüsü Nick Ayers 9 Aralık 2018'de ayrıldı.

Gizli Servis Direktörü Randolph Alles'in 8 Nisan 2019'de istifası açıklandı.

dpa/TY,SSB

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