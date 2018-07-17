Trump yine yanlış anlaşıldı

ABD'den Rusya konusunda çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Rusya’nın ABD'nin seçim sistemine yönelik bir tehdit olmayı sürdürdüğünü söyledi. Sanders "Tehdidin sürdüğüne inanıyoruz o nedenle önlemek için adımlar atıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump gün içerisinde yapılan bakanlar toplantısı sonrasında muhabirlerin Rusya’nın hâlâ ABD’yi hedef alıp almadığı sorusuna "hayır" yanıtını vermişti. Trump bu yanıtıyla ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un Rusya müdahalesinin "hâlâ sürmekte" olduğu şeklindeki beyanıyla ters düşmüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders Trump'ın "hayır" sözüyle muhabirlerden daha fazla soru almayacağını ifade etmek istediğini söyledi. Sanders bu sözün Rusya sorusuna bir yanıt olmadığını savundu.

"Başkan, Vladimir Putin'e ABD seçimlerinden uzak durması gerektiğini açık bir biçimde ifade etti" diyen Sanders "Başkan ve yönetimi, Rusya'nın geçmişte yaptıkları gibi seçimlerimize karışmasını mümkün kılmamak için yoğun bir biçimde çalışıyor" diye konuştu.

"Dilim sürçtü" savunması

Trump Pazartesi günü Finlandiya’nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen zirve sonrasında düzenlenen basın toplantısında Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale etmesi için "hiçbir neden görmediğini" belirtmişti. Salı günü ise dilinin sürçtüğünü ifade eden Trump aslında Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale "etmemesi" için bir neden göremediğini kastettiğini savunmuştu.

Trump Amerikan istihbaratının Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin görüşünü kabul ettiğini belirterek, "İstihbarat servislerimize tamamen güveniyorum" demişti. Trump, kendisinin seçim kampanyasının bu sürece dahil olduğu iddialarını ise reddetmişti. Rusların faaliyetlerinin seçim sonucunu etkilemediğini savunan Trump, Kasım 2018'de düzenlenecek Kongre seçimlerinde güvenliği sağlamak içinse en iyi şekilde çalışacaklarını söylemişti.

DW, AP, AFP/EC, BK

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