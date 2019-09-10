Trump yeni ulusal güvenlik danışmanı atadı

ABD Başkanı Donald Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden almasından yaklaşık bir hafta sonra yeni Güvenlik Danışmanı'nın Robert O'Brien olacağını açıkladı. Trump, Çarşamba günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Rehine İşlerinden Sorumlu Özel Elçi" olarak çok başarılı olan Robert C. O'Brien'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanımız olduğunu açıklamaktan memnuniyet duyarım" ifadesini kullandı. Uzun süre boyunca O'Brien ile birlikte çalıştığını belirten Trump, "İşini harika yapacak" dedi.

O’Brien, Trump’ın başkanlığı döneminde göreve gelen dördüncü Ulusal Güvenlik Danışmanı oldu. Ulusal güvenlik danışmanı, ABD'nin dış ve güvenlik politikasının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Doğrudan Başkan'a bağlı olan güvenlik danışmanının Senato tarafından onaylanması gerekmiyor.

Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ı yeni görevinde çözüm gerektiren birçok sorun bekliyor. Nükleer silah programı konusunda Kuzey Kore ile müzakereler, İran ile tırmanan gerilim, Ortadoğu'da yaşanan istikrarsızlık, Afganistan'da istikrar sağlama çabaları, Venezuela'da ABD'nin istediği yönde iktidar değişikliği ihtimali, Çin ile yaşanan ticaret savaşları bu sorunlar arasında bulunuyor.

"Aşmamız gereken bazı zorluklar var"

O'Brien, Trump ile birlikte Kaliforniya'da yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın liderliğinde dış politikada muazzam başarılar sağladık. Bunun devam edeceğini tahmin ediyorum. Aşmamız gereken bazı zorluklar da var” dedi.

Hukuk eğitimi alan O'Brien Dışişleri Bakanlığındaki görevinde, Amerikan vatandaşlarının kaçırılması durumunda hükümete danışmanlık yapıyor, rehinelerin aileleri ile bağlantı kuruyordu. O'Brien eski dışişleri bakanları Condoleezza Rice ve Hillary Clinton dönemlerinde Afganistan'daki yargı reformu konusunda çalışmıştı. Amerikan kamuoyunda pek tanınmayan O'Brien, 2016'da yayımlanan bir kitapta eski Başkan Barack Obama’nın İran ile nükleer anlaşmaya imza atmasını eleştirmesi ile dikkati çekmişti.

O'Brien, bu göreve gelmeden önce Trump tarafından İsveç'te adam yaralama suçundan yargılanan ABD'li rapçi ASAP Rocky'nin duruşmasını izlemekle görevlendirilmişti.

Bolton ile görüş ayrılıkları

Başkan Trump, geçen hafta beklenmedik bir şekilde aralarındaki görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek, Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıklamıştı. Bolton ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, görevden alınmadığını, istifasını sunduğunu ifade etmişti. Bolton, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik siyasette daha sert bir tutum izlenmesi gerektiğini savunuyordu.

Bolton'ın Trump’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de görüş ayrılıkları yaşadığı biliniyordu. Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ın Bakan Pompeo’nun tavsiyesi üzerine bu göreve getirildiği tahmin ediliyor.

Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı ile ABD'nin dış politikasında değişiklik beklenmiyor. Dışişleri Bakanı Pompeo, Bolton'ın ayrılmasından sonra yaptığı açıklamada, Güvenlik Danışmanı'nın değişmesinin Trump'ın izlediği dış politikada temel bir değişikliğe yol açmayacağının altını çizmişti.

AFP,AP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe