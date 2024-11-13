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Trump yeni bakanlığın başına Elon Musk'ı getiriyor

13 Kasım 2024

ABD'de başkan seçilen Donald Trump, yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Bakanlığının başına girişimciler Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'i getireceğini açıkladı.

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Elon Musk bir seçim mitingi sırasında Donald Trump ile.
Elon Musk bir seçim mitingi sırasında Donald Trump ile.Fotoğraf: Anna Moneymaker/Getty Images

ABD'de Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, teknoloji şirketi SpaceX, elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk ile girişimci Vivek Ramaswamy'i yeni oluşturulacak Hükümet Verimliliği Bakanlığının başına getireceğini açıkladı.

Trump'ın seçim vaatleri arasında bulunan ve kısaltması DOGE olan yeni bakanlığın bürokrasiyi azaltma, savurganlığa son verme ve federal kurumların yeniden yapılandırılması yoluyla hükümetin verimliliğini artırması hedefleniyor.

Trump konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada yeni bakanlığın "hükümetin dışından danışmanlık ve kılavuzluk yapacağını" belirterek Musk ve Ramaswamy'nin konumlarının resmi olmayacağının işaretini verdi. Bu da iki ismin atanmasının, diğer bakanlar gibi Senato'nun onayını gerektirmeyeceği anlamına geliyor. Musk bu durumda şirketlerinin başında bulunmayı sürdürebilecek.

Trump, yeni bakanlığın Beyaz Saray ve Yönetim ve Bütçe Dairesi ile koordineli olarak "kapsamlı yapısal reformlar gerçekleştireceğini  ve hükümete daha önce eşi görülmemiş girişimci bir yaklaşım getireceğini" belirtti.

Bakanlığın çalışmalarının, ABD'de Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250'nci yıldönümü olan 4 Temmuz 2026'ya kadar tamamlanmış olacağını kaydeden Trump, Bildirge'nin yıldönümünde daha verimli ve daha az bürokrasiye sahip daha küçük bir hükümetin ülkeye bir "hediye" olacağını ifade etti.

Musk'tan şeffaflık sözü

Forbes dergisine göre dünyanın en zengin insanı olan Musk, Trump'ın seçim kampanyasına milyonlarca dolar bağışta bulunmuş, X hesabı üzerinden Trump'a güçlü destek vermiş, hatta bazı mitinglerine de bizzat katılarak Trump'ın yanında boy göstermişti.

Yeni göreviyle ilgili açıklama yapan Musk, şeffaflık sözü vererek "Hükümet Verimliliği Bakanlığının tüm eylemleri, azami şeffaflık için internette paylaşılacaktır" dedi. Musk, Ekim ayında Trump'ın bir mitinginde yaptığı konuşmada, federal bütçenin savunma harcamaları dahil, en az 2 trilyon dolar azaltılabileceğini belirterek "Paranız çarçur ediliyor. Hükümet Verimliliği Bakanlığı bunu düzeltecek. Sırtınızdan ve cüzdanınızdan hükümetin yükünü alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlığın yönetimini Musk ile birlikte yürütecek olan Ramaswamy ise bir ilaç şirketinin kurucusu. Seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olmak için Trump'a karşı yarışan Ramaswamy, yarış dışı kaldıktan sonra Trump'a destek vermişti.

Üç kritik güvenlik ataması

Trump, Savunma Bakanlığı görevi içinse eski asker ve Fox News sunucusu Pete Hegseth'i aday göstereceğini duyurdu.

Güney Dakota Valisi Kristi Noem'i İç Güvenlik Bakanı olarak seçtiğini açıklayan Trump, eski Kongre üyesi John Ratcliffe'in ise Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü olarak görev yapacağını belirtti. Ratcliffe, Trump'ın Beyaz Saray'daki son yılında da CIA Direktörü'ydü.

DW,rtr/BK,BÖ,CÖ

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