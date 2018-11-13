Trump Yüksek Mahkeme'ye güveniyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yasa dışı yollarla giren kişilerin sığınma başvurusunda bulunmasını engelleyen başkanlık kararnamesi hakkında ihtiyati tedbir kararı alan mahkemenin yargıcı Jon Tigar'ı eleştirdi. Tigar'ın selefi Barack Obama tarafından atanmış olmasına göndermede bulunan Trump, 56 yaşındaki hâkimi "Obama'nın yargıcı" diye niteleyerek ön yargılı olmakla suçladı.

Trump, Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi hâkimi Tigar'ın nin verdiği karara itiraz etmeleri durumunda davaya bakacak olan 9'uncu Bölge Temyiz Mahkemesi'ne yönelik eleştirilerini de yineledi.

"Rezalet"

9'uncu Bölge Temyiz Mahkemesi'nin geçmişte Trump yönetimi aleyhinde verdiği kararları hatırlatan ABD Başkanı, söz konusu mahkemelerin bulunduğu bölgeyi "rezalet" olarak tanımladı.

Kaliforniya, Arizona, Alaska ve Hawaii'yi kapsayan bu bölgedeki hâkimlerin "son derece adaletsiz" olduğunu belirten Trump, "9'uncu Bölge'de açılan tüm davaları kaybediyoruz" dedi. "Ama size şunu söyleyeyim, bundan sonra böyle olmayacak" diye ekleyen Trump, Tigar'ın verdiği son kararı kastederek "Bu davayı ABD Yüksek Mahkemesi'nde kazanacağız" dedi.

Trump yönetimi, temyiz mahkemesine duyduğu güvensizliğe karşın Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nin kararına itiraz edeceğini açıkladı. ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten Nielsen, "tehlikeli" olarak tanımladığı bu kararı mümkün olan en kısa sürede temyize götüreceklerini söyledi. Yargıç Tigar tarafından verilen ve derhal yürürlüğe giren ihtiyati tedbir kararı, 19 Aralık'a kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında söz konusu karar, temyiz mahkemesine taşınamıyor.

Sığınmacı kararnamesiyle ilgili süreç

Trump 9 Kasım'da, Meksika üzerinden ABD'ye girmek için yola çıkan binlerce kişilik sığınmacı kervanına engel olmak için tartışmalı bir kararnameye imza atmıştı. Söz konusu kararname, ABD ile Meksika arasındaki 26 sınır kapısından yasal bir şekilde ülkeye giriş yapmayan kişilere sığınma başvurusu hakkı tanınmamasını öngörüyordu. Trump'ın kararının ardından hak örgütleri, düzenlemenin iptal edilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Bunun üzerine San Francisco kentindeki Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi sığınmacıları sınır kapılarında kayıt olmaya zorlamanın, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nı ihlal ettiğini belirterek kararname hakkında ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmetmişti. Söz konusu yasa, herhangi bir sınır kapısından yasal olarak ülkeye girip girmediğine bakmaksızın herkese, ABD'ye sığınma hakkı tanıyor.

Trump'ın kamuoyunda "seyahat yasağı" olarak bilinen ve nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan ülkeleri hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen tartışmalı kararnamesi de geçen yıl 9'uncu Bölge Temyiz Mahkemesince durdurulduktan sonra Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştı. ABD Başkanı, söz konusu kararnamede bazı değişiklikler yaptıktan sonra üçüncü denemesinde bu uygulamayı Yüksek Mahkeme'ye kabul ettirebilmişti.

DW,AP,AFP,dpa/CÖ,GA

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