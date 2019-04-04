 Trump vergi beyannamelerini açıklamıyor | DÜNYA | DW | 24.04.2019

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DÜNYA

Trump vergi beyannamelerini açıklamıyor

Temsilciler Meclisi'nin, vergi beyannamelerini iletmesi için ABD Başkanı Trump’a tanıdığı ikinci mühlet de doldu. Konunun yargıya intikal edebileceği belirtiliyor.

USA, Washington: Trump legt Veto gegen Resolution zu US-Militärhilfe im Jemen ein (picture-alliance/dpa/A. Harnik)

Trump'a vergi beyannamesini teslim etmesi için tanınan mühlet 23 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın son altı yıla ait vergi beyannamelerini ibraz etmesini talep eden Temsilciler Meclisi'nin verdiği ikinci mühleti de doldurdu. Temsilciler Meclisi Vergi Komitesinin verdiği ilk mühlet 10 Nisan'da dolmuştu.

Kongre tarafından tanınan sürenin bir kez daha aşılması konunun yargıya intikal etmesi ihtimalini güçlendirdi. Hazine Bakanı Steve Mnuchin, beyan talebine verilecek yanıtla ilgili nihai kararın, Adalet Bakanlığı ile yapılacak istişareler sonrasında 6 Mayıs‘ta verileceğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komitesi Başkanı Richard Neal, bu mühlete de uyulmaması durumunda bunun, vergi beyannamelerinin teslim edilmesinden kaçınıldığı anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre muhalefetteki Demokratlar bundan sonra nasıl bir yol izleneceğine dair avukatlarla görüşmeler yürütüyor.

Vergi beyannemelerini paylaşmayan ikinci ABD Başkanı

Yıl başından bu yana Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan Demokratlar, Hazine'nin ABD Başkanı'nın mali işlerini ne ölçüde denetlediğini ölçmek için vergi beyanı talebinde bulunduklarını belirtiyor. Hazine Bakanı Mnuchin ise Demokratların gerçek niyetinin, Başkan'ın vergi beyannamelerinin kamuoyuna yansıtılması olduğu görüşünü dile getirdi. Mnuchin, vergi mükelleflerinin kişisel gizli verilerinin korunması noktasında konunun "ağır anayasal soruları" beraberinde getirdiğini savundu.

Yollar ve Araçlar Komitesi Başkanı Richard Neal, Milli Gelirler İdaresi'nden (IRS) Trump'ın 2013-2018 yılları arasındaki vergi beyannemelerinin 10 Nisan'a kadar teslim edilmesini talep etmişti. Süre daha sonra 23 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Trump, IRS'in denetimi altında olduğu sürece vergi beyannamelerini paylaşmayacağını ifade etmişti.

Fox News'e konuşan Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Hogan Gidley, "Başkan bu konuda oldukça net. Denetleme sürecinden çıktığı anda, beyannemeleri paylaşma konusunu değerlendirecek" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde yasal bir zorunluluk olmadığı halde, 1970‘li yıllardan bu yana süregelen bir geleneği bozarak vergi beyannemesini Kongre'yle paylaşmayı reddetmişti. Trump, böylece 1969 - 1974 yılları arasında görev yapan Richard Nixon'dan bu yana beyannamelerini kamuoyuyla paylaşmayan ikinci ABD Başkanı oldu.

AFP / SÖ, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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