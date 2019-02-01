Trump: Venezuela'ya asker göndermek seçenekler arasında

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermenin seçenekler arasında olduğunu söyledi. CBS kanalına röportaj veren Trump, "Kesinlikle bu seçenekler arasında" ifadesini kullandı.

Aylar önce Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan gelen görüşme talebini reddettiğini söyleyen Trump, ülkedeki siyasi krize ve protestolara atıfta bulunarak "süreç halihazırda oldukça ilerlemiş olduğu için" Maduro'nun görüşme talebini geri çevirdğini ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Venezuela'da Maduro karşıtı gösterilere polisin sert müdahelesine tepki göstermişti. Bolton Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Venezuela ordusunun üst düzey komutası; zaman Venezuela halkının yanında durma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi savunmak sizin hakkınız ve sorumluluğunuzdur" demişti.

Trump Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido'yu tanıdıklarını açıklamıştı

"Irak'taki askerlerin kalmasını istiyorum"

ABD Başkanı Irak'taki Amerikan askerlerinin Irak'taki varlığına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Trump, "İran'ı gözlem altında tutmak için" ABD ordusunun Irak'ta kalmasını istediğini ifade etti.

ABD Başkanı, geçen Aralık ayında ülkedeki El Esad Hava Üssü'ne eşi Melania Trump ile birlikte süpriz bir Noel ziyareti gerçekleştirmişti. Trump'ın ülkedeki Amerikan birliklerini sürpriz ziyareti Iraklı milletvekillerinin tepkisine neden olmuş, bazı milletvekilleri ziyaretin "Irak'ın egemenliğinin ihlali" anlamına geldiğini söylemişti.

DW,rtr/SÖ,ÖA

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