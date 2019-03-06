 Trump Venezuela′nın ABD′deki mal varlıklarını dondurdu | DÜNYA | DW | 06.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarını dondurdu

ABD başkanı, Venezuela’nın ABD’deki tüm mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. Kolombiya hükümetinden ise vatansız kalma riskiyle karşı karşıya olan Venezuelalılar için vatandaşlık müjdesi geldi.

Trump, Maduro'nun etrafındaki çemberi daha da daraltmaya yönelik adımlar atacağının sinyallerini vermişti.

Trump, Maduro'nun etrafındaki çemberi daha da daraltmaya yönelik adımlar atacağının sinyallerini vermişti.

Venezuela’da iktidar değişimi hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırıyor. Trump, Venezuela hükümetinin ABD’deki tüm varlıklarının dondurulmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname metninde "Venezuela hükümetinin ABD’deki tüm varlıkları ve bu varlıklarla ilintili çıkarları bloke edilmiştir, bunlar ihraç edilemez, transfer edilemez, geri çekilemez ya da ticareti yapılamaz" denildi.

Trump, Maduro hükümetinin görevi bırakması için bir tecrit süreci ve yeni yaptırımlar düşündüğünün sinyallerini daha önce vermişti.

Kolombiya ülkede doğan Venezuelalılara vatandaşlık verecek

Diğer yandan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’den ülkede doğan Venezuelalı ailelerin çocuklarına vatandaşlık verileceği açıklaması geldi. Duque, 19 Ağustos 2015 tarihi ve sonrası doğan yaklaşık 24 bin Venezuelalı’nın Kolombiya vatandaşlığına geçebileceğini duyurdu.

Duque, "Vatandaşlık hakkına sahip olmak ve kendilerini gururla Kolombiyalı olarak tanımlamak isteyen bu savunmasız çocukları destekliyoruz" diye konuştu. Devlet Başkanı, Kolombiya hükümetinin 1 milyon 200 bin çocuğa aşı yaptırdığını ve 182 binden fazla çocuğu da okula kaydettirdiğini sözlerine ekledi. 

Kolumbien Maicao Hilfe für Flüchtlinge aus Venezuela

Kolombiya'daki bir mülteci alım merkezindeki Venezuelalılar

Mevcut yasal düzenlemeler Kolombiya’da yasal bir statüsü bulunmayan Venezuelalı ebeveynlerin çocuklarına doğumla kazanılan vatandaşlık hakkı vermiyordu. Yurt dışında doğan Venezuelalıların kendi ülkelerinin vatandaşlığını alma imkânı bulunmasına karşın, son dönemde bu süreç de zorlaştı.

Muhalif lider Juan Guaido’ya destek verdiği gerekçesiyle komşu ülke Kolombiya’yla diplomatik ilişkilerini kesen Venezuela’nın ülkede faaliyet gösteren bir konsolosluğu bulunmuyor. Bu nedenle "vatansızlık"la karşı karşıya kalan Venezuelalı çocuklar uluslararası seyahat hakkı, ev alma, yasal işlerde çalışma ve erişkinliklerinde evlenme imkânlarından yoksun yaşama tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Kolombiya, siyasi ve ekonomik nedenlerle ülkelerini terk eden 1 milyon 400 bin Venezuelalıya ev sahipliği yapıyor.

DW, AFP / SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Maduro'dan insan hakları gözlemcilerinin kamplara girişine izin

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, BM nezdinde insan hakları gözlemcilerinin oluşturduğu iki kişilik ekibin ülkede görev yapmasını kabul etti. (22.06.2019)  

On binlerce Venezuelalı Kolombiya’ya akın etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatı ile Cumartesi günü kısmen yeniden açılan Venezuela-Kolombiya sınır kapılarından bir günde yaklaşık 37 bin Venezuelalı geçti. (09.06.2019)  

Benzer içerik

Venezuela, Caracas - Amtsantritt: Nicolas Maduro

ABD Maduro’ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor 06.03.2019

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun mali kaynaklarını kesmeye hazırlanıyor. Latin Amerika turundan dönen muhalefet lideri Juan Guaido ise yeni protesto çağrısı yaptı.

Venezuela Caracas Maduro schwört Soldaten auf sich ein

Maduro: Eski istihbarat şefi CIA’e çalıştı 11.05.2019

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkenin eski istihbarat şefi olan Christopher Figuera’nın bir yıldan uzun süredir ABD istihbaratı CIA için çalıştığını ileri sürdü.

Venezuela politische Krise Maduro Militär

Maduro’dan orduya: ABD müdahalesine hazır olun 05.05.2019

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün askeri birliklere hitaben yaptığı konuşmada ABD’nin potansiyel askeri müdahalesine hazırlıklı olmalarını istedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Murzuk (Arşiv - 2005)

Trablus hükümeti: Saldırının sorumlusu Hafter

Libya'da uluslararası kamuoyunca kabul gören hükümet, Pazar günü düzenlenen hava saldırısından General Hafter'i sorumlu tuttu.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  