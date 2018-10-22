 Trump: Veliaht Prens cinayeti önceden biliyor olabilir | DÜNYA | DW | 24.10.2018

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DÜNYA

Trump: Veliaht Prens cinayeti önceden biliyor olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden haberi olduğunun artık tamamen ihtimal dışı olmadığını söyledi.

USA Washington Donald Trump zum Fall Khashoggi (Reuters/L. Millis)

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Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir açıklama yapan Suudi Arabistan kabinesi, sorumluların hesap vereceğini açıkladı. CIA Başkanı da incelemede bulunmak üzere Türkiye'de. (23.10.2018)

Suudi kraliyet ailesi, Türkiye'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine taziyede bulundu. (22.10.2018)

CIA’in Kaşıkçı soruşturmasına dahil olacağı ve CIA Başkanı Gina Haspel’in Türkiye’ye gideceği bildirildi. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Riyad'da Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü. (23.10.2018)

ABD Başkanı Donald Trump Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda veliaht prensin giderek yönetimdeki ağırlığını arttırdığını belirtti ve "Söz sahibi olan odur. Eğer biri söz konusu ise o ancak veliaht prens olabilir” dedi. Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Veliaht Prens Selman'ı dikkatle "sorguladığını" belirten Trump, prense farklı şekillerde tekrar tekrar sorular yönelttiğini söyledi.

"Ona ilk sorum, 'Bununla ilgili en başından yapılan planlamadan haberin var mıydı' şeklinde oldu" diyen Trump, "Hayır yoktu" cevabını aldığını söyledi. Trump, bu işin hangi düzeyde planlandığını sorduğunu, "alt düzeylerde" yanıtı oldığını da anlattı.

Röportaj sırasında Trump'a, Suudi kraliyet ailesinin Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgileri olmadığı yönündeki sözlerine inanıp inanmadığı soruldu. Birkaç saniye durakladığı belirtilen Trump, "Onlara inanmak istiyorum. Gerçekten inanmak istiyorum" yanıtını verdi. Başkan Trump, Kral Selman'ın ise önceden cinayetten haberdar edildiğine ihtimal vermediğini de söyledi.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman

ABD Başkanı Trump Salı günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada telefonla görüştüğü veliaht prensin olayla hiçbir ilgisinin olmadığını söylediğini aktardı. Trump, Muhammed bin Selman'ın "olayın daha alt düzeyde planlandığı" şeklindeki sözlerine "gerçekten inanmak istediğini" ifade etti. Ancak Trump ‘tam bir fiyasko' olarak adlandırdığı Kaşıkçı cinayetinden kimin sorumlu olabileceği sorusunu yanıtsız bıraktı.

Washington yönetimi 21 Suudi Arabistan vatandaşının ABD vizesinin iptal edileceğini, ya da bu şahıslara ABD vizesi verilmeyeceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu yaptırımların konuyla ilgili son sözleri olmadığını ve sorumlulardan hesap sorulabilmesi için başka hangi önlemlere başvurulabileceğinin araştırıldığını söyledi. Pompeo Başkan Trump gibi kendisinin de durumdan memnun olmadığını sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünü ancak artan baskı karşısında teyit etmişti. Olayla ilişkisi görülen 18 Suudi vatandaşı gözaltına alınırken, Veliaht Prens Muhammed bin Selman her türlü sorumluluğu reddediyor.

DW, dpa/AG, GY, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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