Trump ve Salih Irak'taki yabancı askerleri görüştü

ABD Başkanı Donald Trump Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Davos'ta devam eden Dünya Ekonomik Forumu kapsamında bir araya geldi. İki devlet başkanı yabancı güçlerin Irak'taki varlığının azaltılması konusunu masaya yatırdı.

Irak Cumhurbaşkanlığı bürosundan yapılan açıklamada, "Söz konusu görüşmede yabancı birliklerin azaltılması ve Irak halkının ulusal egemenliğinin korunması talebi konuşuldu" denildi.

Trump daha önce yaptığı açıklamada Irak'taki ABD askerlerinin sayısının 5 bin ile en düşük seviyede olduğunu belirtmişti.

İki liderin görüşmesinde bunun yanı sıra IŞİD'le mücadele de ele alındı. Salih gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin IŞİD'le mücadelede Irak'ın partneri olduğunu hatırlattı.

ABD'nin Ocak başında Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi, Irak'ta tepkilere neden olmuştu. Parlamento hükümetten ülkedeki yabancı güçlerin varlığını sona erdirmesini talep etmişti. Başbakan Adil Abdulmehdi bunun üzerine ABD'den askerlerini çekme konusunda hazırlık yapmasını istemişti.

Reuters, AFP / HT, TY

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