 Trump ve Kim′den olumlu mesajlar | DÜNYA | DW | 27.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Trump ve Kim'den olumlu mesajlar

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Vietnam'da bir araya geldi. Liderler, görüşme öncesi yaptıkları açıklamalarda umutlu konuştu.

Vietnam, Hanoi: Treffen Donald Trump und Kim Jong Un (picture-alliance/AP)

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi. İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşme öncesi gazetecilere poz vererek el sıkıştı.

Trump ve Kim arasındaki ilk zirve, geçen Haziran ayında Singapur'da gerçekleşmişti. ABD Başkanı, kameraların önünde yaptığı açıklamada, ilk zirveden bu yana "büyük ilerleme kaydettiklerini" söyledi.

"En önemli gelişmenin de aramızdaki ilişki olduğunu düşünüyorum" diyen Trump, Kuzey Kore lideriyle "gerçekten iyi" bir ilişkileri olduğunu ifade etti. Trump, bu zirveden Kore Savaşı'nı sonlandıracak bir siyasi deklarasyon çıkıp çıkmayacağı yönündeki soruya "Göreceğiz" cevabını vermekle yetindi. Güney Kore, Trump ve Kim'in Vietnam'daki zirvede, Kore Savaşı'nın resmen sonlandırılmasına dair bir açıklama yapılması konusunda anlaşmaya varabileceklerini öne sürmüştü.

Trump ile bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim ise "herkesin memnuniyetle karşılayacağı harika sonuçlar elde edeceklerinden emin olduğunu" söyledi.

Birlikte akşam yemeği yiyecek olan Trump ve Kim, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarıyla ilgili konuları ele alacak. Kim, Singapur'daki zirvede, ülkesindeki tüm nükleer silahları imha etme sözü vermişti. Ancak Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğini nasıl ortadan kaldıracağına ve ABD'nin bunun karşılığında ne önerdiğine dair şartlar konusunda taraflardan somut bir taahhüt gelmemişti.

DW,AP/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Trump ve Kim ikinci kez buluşuyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vietnam'ın Hanoi kentinde bir araya geliyor. İki liderin Singapur'dan sonraki ikinci yüz yüze görüşmesinin gündeminde nükleer silahlar öncelikli. (26.02.2019)  

Kim'in taklitçisi Vietnam'dan sınır dışı edildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un taklidi olarak ünlenen Avustralyalı komedyen Howard X, Vietnam'dan sınır edildi. Vietnam bu hafta Kim ile ABD Başkanı Trump arasındaki zirveye ev sahipliği yapacak. (25.02.2019)  

Kim Jong Un Hanoi'ye vardı

ABD Başkanı ile zirve buluşması için trenle yola çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Vietnam başkentine vardı. Trump, Kim Jong Un'dan nükleer silahsızlanma konusunda "bilgece" karar vermesini beklediğini duyurdu. (26.02.2019)  

Benzer içerik

Vietnam, Dong Dang: Staatsbesuch Kim Jong Un

Kim Jong Un Hanoi'ye vardı 26.02.2019

ABD Başkanı ile zirve buluşması için trenle yola çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Vietnam başkentine vardı. Trump, Kim Jong Un'dan nükleer silahsızlanma konusunda "bilgece" karar vermesini beklediğini duyurdu.

Vietnam Treffen Donald Trump und Kim Jong Un in Hanoi

Trump ve Kim ikinci kez buluşuyor 26.02.2019

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vietnam'ın Hanoi kentinde bir araya geliyor. İki liderin Singapur'dan sonraki ikinci yüz yüze görüşmesinin gündeminde nükleer silahlar öncelikli.

Vietnam Doppelgänger Kim Jong-un und Trump

Kim'in taklitçisi Vietnam'dan sınır dışı edildi 25.02.2019

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un taklidi olarak ünlenen Avustralyalı komedyen Howard X, Vietnam'dan sınır edildi. Vietnam bu hafta Kim ile ABD Başkanı Trump arasındaki zirveye ev sahipliği yapacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ägypten Feuer am Hauptbahnhof von Kairo (AFP/K. Desouki)

Kahire ana tren garında yangın: En az 20 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire’de ana tren garındaki kaza ve ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 40 kişi ise yaralandı. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  