 Trump ve Kim ortak anlaşma imzalayacak | DÜNYA | DW | 27.02.2019

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DÜNYA

Trump ve Kim ortak anlaşma imzalayacak

ABD Başkanı Trump ile K.Kore lideri Kim ikinci kez bir araya geldi. Akşam yemeğinde Kim'le yaptığı görüşme için Trump, "harika görüşme" dedi. İki liderin ortak anlaşma imzalayacağı açıklandı.

Vietnam, Hanoi: Treffen Donald Trump und Kim Jong Un (Reuters/L. Millis)

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi. Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması amacıyla Trump ile Kim arasında gerçekleşen zirvenin ikincisinde, iki lider görüşme öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

İlk zirve, geçen Haziran ayında Singapur'da gerçekleşmişti. ABD Başkanı, tam tersi eleştirilere rağmen ilk zirveden bu yana "büyük ilerleme kaydettiklerini" söyledi. Trump Kim'e hitaben, "Yaptığımız ilk zirve çok başarılıydı. Bazıları daha hızlı ilerleme bekliyordu; ben memnunum, siz memnunsunuz yaptığımız işten mutlu olmalıyız" diye konuştu.

Vietnam, Hanoi: Treffen Donald Trump und Kim Jong Un

Trump, bir gazetecinin Kim'in nükleer silahlardan arınma konusunda geri adım atmadığını sorusuna "hayır" yanıtını verdi.

"En önemli gelişmenin de aramızdaki ilişki olduğunu düşünüyorum" diyen Trump, Kuzey Kore lideriyle "gerçekten iyi" bir ilişkileri olduğunu ifade etti. Trump, bu zirveden Kore Savaşı'nı sonlandıracak bir siyasi deklarasyon çıkıp çıkmayacağı yönündeki soruya "Göreceğiz" cevabını vermekle yetindi. Güney Kore, Trump ve Kim'in Vietnam'daki zirvede, Kore Savaşı'nın resmen sonlandırılmasına dair bir açıklama yapılması konusunda anlaşmaya varabileceklerini öne sürmüştü.

"Harika sonuçlar elde edeceğiz"

Kuzey Kore lideri Kim ise "herkesin memnuniyetle karşılayacağı harika sonuçlar elde edeceklerinden emin olduğunu" söyledi.

Trump, Kim ile biraraya geldiği yemeğin ardından Twitter hesabından "harika görüşme" ve "çok iyi diyalog" mesajını paylaştı.

Ortak anlaşma imzalanacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da iki liderin Perşembe günü devam edecek görüşmelerin ardından "ortak anlaşma" imzalayacakları bildirildi. Ancak anlaşmanın içeriği hakkında bir bilgi verilmedi.

Kim, Singapur'daki ilk zirvede, ülkesindeki tüm nükleer silahları imha etme sözü vermişti. Ancak Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğini nasıl ortadan kaldıracağına ve ABD'nin bunun karşılığında ne önerdiğine dair şartlar konusunda taraflardan somut bir taahhüt gelmemişti.

rtr/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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