 Trump ve Johnson′dan ″serbest ticaret″ hedefi | DÜNYA | DW | 16.12.2019

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DÜNYA

Trump ve Johnson'dan "serbest ticaret" hedefi

ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Johnson'ı kazandığı seçim zaferinden ötürü tebrik etti. İki liderin "iddialı bir serbest ticaret anlaşması" için müzakerede bulunma konusunda mutabık kaldığı açıklandı.

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ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü. İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trump görüşmede Johnson'ı 12 Aralık'taki genel seçim zaferinden ötürü kutladı.

Başbakanlık sözcüsü, "İngiltere ve ABD arasındaki ilişkinin büyük önemini ele aldılar. Güvenlik ve ticaret gibi konulardaki yakın iş birliğinin devamını umuyorlar" dedi. Sözcü, bu konular arasında "iddialı bir serbest ticaret anlaşması müzakeresi" de bulunduğunu ifade etti.

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İngiltere’de Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti seçimi kazanarak, mecliste çoğunluğu elde etti. Böylelikle Brexit anlaşmasının mecliste kabul edilmesinin önünde engel kalmadı. (13.12.2019)

G7 Zirvesi'nde, çalışma kahvaltısında buluşan ABD Başkanı Trump ile İngiltere Başbakanı Johnson, Brexit sürecinden sonra ABD ve İngiltere'nin yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını dile getirdi. (25.08.2019)

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ise ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matt Pottinger ile birlikte Ocak ayı başında Londra'ya giderek, ABD-İngiltere arasında yapılması planlanan ticaret anlaşması da dahil bir dizi konuyu İngiliz yetkililerle görüşeceğini söyledi.

İngiltere'de Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti, geçen Perşembe günü yapılan parlamento seçimlerinde tarihi bir zafer elde etti. 1987'den bu yana en büyük seçim zaferini kazanan parti, 650 sandalyeli parlamentoda 365 sandalyeye sahip olarak tek başına çoğunluğa ulaştı. Yeni parlamento 19 Aralık Perşembe günü toplanacak.

Birleşik Krallık'ın 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden resmen ayrılması öngörülüyor. Johnson'ın seçim zaferi, Birleşik Krallık'ın bu tarihe kadar Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için yapılan planların hayata geçirilmesi ihtimalini artırmıştı. Muhafazakâr Parti liderinin en büyük seçim vaadi, Brexit'in 31 Ocak'a yetiştirilmesiydi.

Johnson daha önce yaptığı açıklamalarda, AB ile yeni bir ticaret ilişkisi kurarken ABD ile de bir ticaret anlaşması yapılması için mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlamak istediğini söylemişti.

 

DW,rtr/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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