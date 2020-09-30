 Trump ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı | DÜNYA | DW | 02.10.2020

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DÜNYA

Trump ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Trump, yakın danışmanlarından birinin Covid-19 olduğunu açıklaması sonrasında karantinaya girmişti.

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ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, koronavirüs olduklarını duyuran Trump, "Bu akşam ben ve eşimin Covid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya ve iyileşme sürecine derhal başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Trump’ın yakın danışmanı Hope Hicks'in koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, Trump eşi ile beraber karantina sürecine başlayacağını söylemişti.

Trump, test sonuçlarını almadan önce "Ufak bir mola bile vermeden sürekli çalışan Hope Hicks'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Korkunç! First Lady ve ben test sonuçlarımızı bekliyoruz. Bu esnada karantina sürecini başlatacağız" açıklamasını yapmıştı.

Hope Hicks, düzenli olarak Trump'ın makam uçağında Başkan ve diğer üst düzey danışmanlarla ile seyahat etmekteydi. Hicks, Salı günü Demokratların Başkan adayı Joe Biden'la gerçekleşen ilk canlı yayın münazarasında, ayrıca Çarşamba günkü seçim çalışmalarında da Trump'ın yanındaydı.

Reuters, AFP, AP / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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