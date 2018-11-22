Trump uluslararası silah anlaşmasından çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı. Trump, halefi Barack Obama döneminde imzalan anlaşmaya ilişkin kararını ABD'deki en büyük silah lobisi olan Ulusal Silah Birliği'nin (NRA) yıllık toplantısında duyurdu.

Trump, toplantıda yaptığı konuşmada, "İmzamızı geri çekiyoruz" diyerek kararın yakında Birleşmiş Milletler'e (BM) ulaşacağını söyledi.

70 milyon dolarlık endüstrinin ürettiği konvansiyonel silahların satışını düzenlemek amacıyla hazırlanan anlaşmaya karşı çıkan grupların başında NRA geliyor. 2016'daki Başkanlık seçimlerinde Trump'ı destekleyenler arasında yer alan NRA, Başkan'ın kampanyasına milyonlarca dolarlık destek sağlamıştı. Ancak NRA içerisinde Trump'a olan desteğin azaldığı belirtiliyor.

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İnsan hakları örgütleri tepkili

Trump'ın açıklaması, insan hakları alanında mücadele eden uluslararası kuruluşların tepkisine neden oldu. Oxfam'ın ABD Bürosu'nun Başkanı Abby Maxman, "ABD artık İran, Kuzey Kore ve Suriye gibi tek amacı masum insanların ölümcül silahlardan korunması olan anlaşmaya imza atmayan ülkelerin yanında yer alıyor" diye konuştu.

Af Örgütü'nden Adotei Akwei ise "Bu açıklama ile Trump yönetimi, insan hakları kriteri düşük silah satışı için vanaları açacak" dedi.

193 üyeli BM Güvenlik Konseyi 2013'de Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'na onay vermişti. Dünyanın en büyük silah ihracatçısı olan ABD de anlaşmaya Obama döneminde imza atmıştı. Şu ana kadar 101 ülke, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarının önüne geçmek amacıyla silah satışını düzenleyen anlaşmaya taraf oldu. Aralarında ABD'nin de olduğu 29 ülke anlaşmayı imzaladı. Ancak yürürlüğe girmesi için gerekli Senato onayı ABD'de verilmemişti.

Trump, Obama'nın mirası olarak görülen kararlardan geri dönüş adına, ilk kez adım atmıyor. Trump, iki yıl önce de iklim değişikliği ile küresel mücadele için hazırlanan Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı almıştı. Trump yönetimi, ABD'nin anlaşmadan çekilmemesi durumunda Amerikan ekonomisinin zarar göreceği görüşünü savunuyor.

Trump, 2018'de de ABD'yi İran'la Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çıkarmıştı. Trump, Tahran'a yönelik yaptırımları da tekrar devreye sokmuştu.

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AP,rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe