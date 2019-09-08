 Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı′nı kovdu | DÜNYA | DW | 10.09.2019

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DÜNYA

Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı kovdu

ABD Başkanı Donald Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı.

John Bolton

John Bolton

Beyaz Saray kadrosundan bir isim daha eksildi. ABD Başkanı Donald Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Başkan Trump, "John Bolton'ı dün akşam Beyaz Saray'da onun hizmetlerine daha fazla ihtiyacımız olmadığı konusunda bilgilendirdim. Pek çok önerisine ben ve yönetimdeki başkaları da kuvvetle katılmıyorduk ve bu nedenle..." dedi ve ikinci bir paylaşımla devam etti: "... John'dan istifasını istedim ve o (istifa) bana bu sabah verildi. John'a hizmetleri için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeni bir ulusal güvenlik danışmanının ismini duyuracağım."

Trump 2018 yılının Mart ayında ılımlı tutumuyla bilinen Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden almış, McMaster'ın yerine dış politikadaki sert çizgisiyle bilinen eski diplomat John Bolton'ı atamıştı.

John Bolton kimdir?

ABD'nin BM nezdindeki eski büyükelçilerinden olan John Bolton Fox News kanalında yorumculuk yapmıştı. Bolton, İran ile Kuzey Kore'ye karşı askeri güç kullanılmasını savunuyordu. Bolton Trump dönemindeki üçüncü Ulusal Güvenlik Danışmanı oldu.

"Şahin" kanadından olduğu bilinen ve İran'la yapılan nükleer anlaşmayı da eleştiren Bolton, Bush döneminde Irak Savaşı'nın da savunucuları arasında yer almıştı. Bush Bolton'ı BM büyükelçiliğine aday gösterdiğinde 100 diplomat açık bir mektupla bu seçime karşı çıkmıştı.

DW/SSB, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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