 Trump Twitter′dan Demokratlara saldırdı | DÜNYA | DW | 13.01.2020

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DÜNYA

Trump Twitter'dan Demokratlara saldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan kriz nedeniyle muhalefetteki Demokratları Süleymani'yi "harika bir adam" gibi göstermeye çalışmakla suçladı.

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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü askeri operasyonu eleştiren Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefi oldu. Twitter hesabından Demokratları sert sözlerle eleştiren Trump, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat başkanı Nancy Pelosi'yi çarşaflı, Demokrat Senatör Chuck Schumer'ı de sarıklı şekilde gösteren bir fotomontaj paylaşarak bu iki politikacıyı İran'ın destekçileri olmakla suçladı.

Twitter paylaşımlarında Demokratları, İranlı General Süleymani'yi "harika bir adam" gibi göstermeye çalışmakla suçlayan Trump, Süleymani'nin aslında 20 yıl önce öldürülmesi gerektiğini savundu ve sözlerini "Benim yaptığım her şey, ekonomik, askeri ya da başka bir şey fark etmez, radikal solcu işe yaramaz Demokratlar tarafından dikkate alınmıyor" diye sürdürdü.

Muhalefetteki Demokratlar, Trump yönetimini Süleymani operasyonu nedeniyle eleştirmiş ve Trump'ı Tahran'la tehlikeli bir gerginliği tırmandırmakla suçlamıştı. Demokratlar ayrıca Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonun meşruiyetinin de araştırılmasını istemişti.

"Hükümette görüş ayrılığı yok"

Öte yandan Trump, Süleymani'nin öldürülmesinin gerekçelendirilmesi ile ilgili olarak kendisi ve Savunma Bakanı Mark Esper arasında görüş ayrılıkları olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Ekibinin görüş birliği içinde olduğunu belirten Trump, spekülasyonların Süleymani'nin korkunç geçmişi karşısında önem taşımadığını savundu. Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, dört ABD elçiliğine saldırı planlanmış olabileceğini söylemiş, Esper ise bu konuda ellerinde kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Süleymani, 3 Ocak gecesi Irak'ın başkent Bağdat'ta düzenlenen operasyonla öldürülmüş ve uluslararası toplum tırmanan gerginliğin savaşa dönüşmesinden endişe etmişti.

Reuters,dpa/HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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