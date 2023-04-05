Trump: Tek suçum ulusumuzu savunmak

New York'ta mahkeme karşısına çıktıktan sonra Florida'daki evine dönen, Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, söz konusu yargı süreci ile ilgili olarak, "Amerika'da böyle bir şeyin olabileceğini asla düşünmezdim" ifadelerini kullandı.

"Benim işlediğim tek suç, ulusumuzu, onu yıkmak isteyenlere karşı korkusuzca savunmak oldu" diyen Trump, hakkındaki iddiaları "yanlış" ve "ülkemiz adına bir hakaret" olarak nitelendirdi. ABD Başkanlığı'na yeniden aday olacağını daha önce açıklayan 76 yaşındaki Trump, kendine yöneltilen suçlamaların, "en büyük seçim manipülasyonu" olduğunu öne sürdü.

Palm Beach kasabasında, taraftarlarının önünde konuşan Trump, hakkında açılan davanın savcısı Alvin Bragg'in, "henüz ortada bir şey yok iken" kendini hedef aldığını, davanın hakimi Juan Merchan tarafından da nefret edildiğini savundu.

Savcı ve hakime suçlama

Mar-a-Lago'daki evinde ele geçirilen belgelerden Georgia eyaletindeki seçimleri etkilemeye kadar hakkında devam eden birbirinden farklı hukuki süreçlere de değinen Eski ABD Başkanı, el konan gizli belgelerle ilgili davanın savcısı Jack Smith'i, "deli bir özel savcı" olarak nitelendirdi.

Hakkında bir ceza davası açılan ilk ABD Başkanı olan Donald Trump, 34 olayda ticari belgelerde sahtecilik yapmakla suçlanıyor. Bir kadına sus payı verdiği gerekçesiyle Salı günü New York'ta mahkeme karşısına çıkan Trump, suçlamaların tamamını reddetmiş ve mahkeme bir sonraki duruşmanın 4 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu. Donald Trump, mahkemenin vereceği karardan bağımsız olarak yeniden ABD Başkanlığı için aday olacağını daha önce açıklamıştı.

Reuters / ET,EC