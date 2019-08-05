 Trump: Taliban′la anlaşma yakın | DÜNYA | DW | 29.08.2019

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DÜNYA

Trump: Taliban'la anlaşma yakın

ABD'nin Taliban'la görüşmelerine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, anlaşmaya giderek yaklaştıklarını belirtti. Trump, ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını düşürmeyi planladığını da açıkladı.

Donald Trump

Donald Trump

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkesinin Afganistan'dan 5 binden fazla asker çekmeyi planladığını söyledi. Fox News Radio'ya konuşan Trump, "8 bin 600 askere düşeceğiz ve sonrasında bir değerlendirme yapacağız" diye konuştu. Trump, askerlerin Afganistan'dan çekilmesine ilişkin bir takvim açıklamadı. Afganistan'da halen 13 binden fazla Amerikan askeri görev yapıyor.

Trump'ın açıklaması Washington'ın Taliban'la 18 yıldır devam eden savaşa çözüm bulmak için Katar'ın başkenti Doha'da yürüttüğü görüşmelerde dokuzuncu turu gerçekleştirdiği sırada geldi.

Taliban'la yürütülen görüşmeleri de değerlendiren Trump, ABD'nin anlaşma sağlamaya giderek yaklaştığını söyledi. Sonucun belirsiz olduğuna da dikkat çeken Trump, "Ne olacağını kim bilebilir ki" diye konuştu.

Afganistan'ı "Terörün Harvard'ı" olarak nitelendiren Trump, terör örgütlerinin Afganistan üzerinden bir kez daha ABD'yi hedef alması durmunda "daha önce görmedikleri bir güçle geri döneceklerini" söyledi. Trump böyle bir seneryoya ihtimal vermediğini de sözlerine ekledi.

Taliban'la görüşmeler Katar'da yürütülüyor

Taliban'la görüşmeler Katar'da yürütülüyor

El Kaide, ABD'ye yönelik 11 Eylül saldırılarını planlarken Afganistan'ı üs olarak kullanmıştı. Saldırıdan bir ay sonra ABD güçleri Afganistan'ı işgal etmişti. Afganistan'ın işgali, ABD tarihindeki en uzun savaş olma özelliğine sahip. Çatışmalar sırasında 2 bin 400'den fazla Amerikan askeri öldü.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ise Amerikan askerlerinin tamamen Afganistan'dan çekilmesinden bahsetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Pentagon'da gazetecilere konuşan Dunford, "Çekilme kelimesini şu an kullanmıyorum. Kanaatimiz Afganların ülkedeki şiddetle mücadele için desteğe ihtiyacı olduğu yönünde" diye konuştu.

Taliban: Anlaşmaya yakınız

Taliban sözcüsü, dün yaptığı açıklamada ABD ile yapılan müzakerelede anlaşmaya yakın olduklarını duyurmuştu. Taliban'ın liderlerinin Afganistan-Pakistan sınırında bir noktada kendilerine sunulan anlaşmanın taslağını incelediği belirtiliyor. AFP'ye konuşan Taliban yetkilisi, "Şura üyeleri taslak metni aldı ve dikkatlice okuyor. Şu an için Doha'daki müzakere ekibine devam sinyali gönderilmedi" dedi.

Doha'daki görüşmeler sürerken, Afganistan'da Taliban'ın saldırıları devam ediyor. ABD'nin Taliban'la anlaşsa bile bu durumun ülkede tansiyonu düşürmeye yetmeyeceği belirtiliyor. Afgan hükümetinin de Taliban'la barış anlaşması sağlamasının gerekebileceği aktarılıyor.

AP,dpa,AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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