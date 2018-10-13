 Trump: Türkiye′ye karşı hislerim değişti | DÜNYA | DW | 15.10.2018

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DÜNYA

Trump: Türkiye'ye karşı hislerim değişti

ABD Başkanı Trump, papaz Brunson'ın serbest kalması için Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapmadıklarını yineledi. Trump, Türkiye hakkında iki gün öncesine göre "çok daha farklı hissettiğini" söyledi.

ABD Başkanı Trump, papaz Brunson'ı geçen Cumartesi günü Beyaz Saray'da kabul etmişti.

ABD Başkanı Trump, papaz Brunson'ı geçen Cumartesi günü Beyaz Saray'da kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de geçen Cuma günü mahkeme kararıyla serbest bırakılan papaz Andrew Brunson hakkında açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da gazecilere konuşan Trump, Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Ankara ile "hiçbir anlaşma yapmadıklarını" söyledi. Ancak Trump "Şu an Türkiye hakkında iki gün öncesine kıyasla çok daha farklı hissediyorum. Türkiye'ye karşı çok iyi bir hisse sahibim. İki gün önce değildim" diye ekledi.

Hem Gülen yapılanması hem de PKK adına suç işlediği iddiası ve casusluk suçlamasıyla yargılanan ABD'li papaz için 35 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanıp 1,5 yıl cezaevinde yattıktan sonra 25 Temmuz'da ev hapsine alınan Brunson, dördüncü kez hâkim karşısına çıktığı 12 Ekim Cuma günü 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Brunson, hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmıştı.

"Biz fidye ödemeyiz"

Yurt dışına çıkış yasağı da kaldırılan Brunson, geçen hafta sonu Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump tarafından kabul edilmişti. Görüşmede "Türkiye ile kesinlikle hiçbir anlaşma yapılmadığını" ancak "uzun ve zorlu müzakereler yürüttüklerini" söyleyen Trump, "Biz fidye ödemeyiz" demişti. ABD Başkanı konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etmişti.

Erdoğan ise Brunson'ın serbest kalmasının ardından attığı tweet'te, "Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi" ifadesini kullanmıştı.

Yaptırım gerginliği

ABD, Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle geçen Ağustos ayında Türkiye'nin adalet ve içişleri bakanlarına yönelik yaptırım kararı almıştı. Trump aynı ay verdiği başka bir talimatla ise Türkiye'den yapılacak çelik ve alümimyum ithalatındaki ek vergileri iki katına çıkarmıştı. Ancak Beyaz Saray, çelik ve alüminyum ithalatıyla ilgili kararların Brunson davasıyla ilgisi olmadığını belirtmişti. Türkiye de ABD'nin yaptırımlarına aynı şekilde karşılık vererek misillemede bulunmuştu.

DW,rtr,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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