 Trump: Türkiye′nin ekonomisini yok ederim | DÜNYA | DW | 07.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump: Türkiye'nin ekonomisini yok ederim

ABD Başkanı Trump, Suriye’den çekilecekleri açıklamasının ardından gelen tepkiler sonrası Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “limitleri aşması durumunda daha önce yaptığım gibi Türk ekonomisini yok ederim” dedi.

USA Washington Donald Trump (picture-alliance/Captital Pictures/MPI/RS)

ABD'nin "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon için yakın zamanda harekete geçeceğini ancak ABD'nin operasyona dahil olmayacağını ve desteklemeyeceğini" açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'yi olası operasyonda limitleri aşması halinde ekonomisini tamamen yok etmekle tehdit etti.

Trump Twitter'da yaptığı paylaşımlarda Türkiye'nin sınırı aştığını düşündüğü birşey yapması durumunda ekonomisini çökertme tehdidinde bulunarak, "Türkiye ekonomisini tamamen yıkarım, yok ederim (ki daha önce yaptım)" dedi ve Türkiye'nin, diğer bölge ülkeleri ve Avrupa ile birlikte "tutuklu IŞİD'liler ve ailelerine göz kulak olmak zorunda olduğunu" belirtti.

ABD'nin "IŞİD'in yüzde yüz çökertilmesi" dahil herkesin bekleyebileceğinden daha fazlasını yaptığını savunan Trump, "Şimdi kendi topraklarını koruma sırası bölgedeki diğerlerine geldi ki, bazıları çok varlıklı" dedi.

ABD Başkanı ayrıca Michael Doran isimli bir Ortadoğu uzmanının Twitter paylaşımını kendi hesabından tekrar paylaştı. Söz konusu paylaşımda Ortadoğu uzmanı Doran, Kürtlerin güvenilir müttefik olduklarını belirten bir mesaja yazdığı yanıtta, "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye'nin ezeli düşmanı PKK ile ittifak kurduk. Bu siyaset ile Türk-PKK savaşınının tohumlarını atıyorduk. Türkiye'yi de Rusya'ya doğru itiyorduk" görüşünü dile getirmişti.

Washington'daki düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nde Ortadoğu uzmanı olan Doran'ın, enstitünün web sitesindeki profilinde, ABD eski başkanlarından George W. Bush yönetiminde Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev aldığı belirtiliyor.

DW/ SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AB ve BM'den Türkiye'nin olası operasyonuna tepki

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Türkiye'ye Suriye'ye askeri operasyon yapmaması konusunda AB, Fransa ve BM'den art arda uyarılar geldi. (07.10.2019)  

Trump'tan "başınızın çaresine bakın" mesajı

ABD Başkanı Trump, Suriye’ye yıllar önce 30 günlüğüne girdiklerini hatırlatarak "Sonu gelmeyen saçma savaşlardan çıkma vakti geldi“ dedi. Trump mevcut sorunlarla artık bölge ülkelerinin başa çıkması gerektiğini belirtti. (07.10.2019)  

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Alman hükümeti, Suriye’nin kuzeyine askeri müdahale hazırlığındaki Ankara’yı "gerilim artar, istikrarsızlık derinleşir, insani sonuçları vahim olur" açıklamasıyla uyardı. (07.10.2019)  

Benzer içerik

New York UN Donald Trump

Trump'tan "başınızın çaresine bakın" mesajı 07.10.2019

ABD Başkanı Trump, Suriye’ye yıllar önce 30 günlüğüne girdiklerini hatırlatarak "Sonu gelmeyen saçma savaşlardan çıkma vakti geldi“ dedi. Trump mevcut sorunlarla artık bölge ülkelerinin başa çıkması gerektiğini belirtti.

DW Haber - 07.10.2019 07.10.2019

DW Haber'in bugünkü gündeminde Trump'ın Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyonuna yeşil ışık yakması, Ankara'da KHK'lıların buluşmasına izin verilmemesi, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi karnesi ve Türkiye'de medyanın kadına yönelik söylemleri konuları var.

Türkei l Bürgermeisterwahl in Istanbul wird wiederholt l Präsident Erdogan

Erdoğan'dan Trump'ın çevresine eleştiri 06.10.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge konusunda ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin dediği noktaya geldiğini, ancak çevresindekilerin talimatlara uymadığını ifade etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Irak ordusundan orantısız güç açıklaması

Irak ordusu, Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde orantısız güç kullanıldığını kabul etti. Ordu tarafından yapılan açıklamada hatalı davrananların hesap vereceğini belirtildi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  