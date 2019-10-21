 Trump: Türkiye, Kürtlere ateş açmaması gerektiğini anlıyor | DÜNYA | DW | 25.10.2019

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DÜNYA

Trump: Türkiye, Kürtlere ateş açmaması gerektiğini anlıyor

ABD Başkanı Trump, "Barış Pınarı Harekâtı"nı sona erdiren mutabakatın iyi bir şekilde uygulandığını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Esper ise Suriye'deki petrol sahalarına yeni birliklerin gönderilebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Doland Trump

ABD Başkanı Doland Trump

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı ve hem ABD hem de Rusya ile vardığı mutabakatlar çerçevesinde sona erdirdiği "Barış Pınarı Harekâtı"na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Mutabakat çerçevesinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarınının harekât alanından çıkışına dair Twitter üzerinden bir dizi mesaj yayınlayan ABD Başkanı, Türkiye'nin ateşkes kriterlerini yerine getirdiğini kaydetti.

"Türkiye, güvenli bölge olarak bilinecek alandan ayrılan Kürtlere ateş açmaması gerektiğini tamamen anlıyor. Bu durumun ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımların ne denli büyük olacağını tekrar etmem gerekmiyor. Her şey yolunda!" ifadesini kullanan Trump, ayrıca IŞİD'in Kürtler tarafından bir tehdit olmaktan çıkarıldığını, Ankara'nın da desteğe hazır olduğunu vurguladı.

İktidara geldiği tarih olan Kasım 2016'dan bu yana ülkesinin "trilyonlarca dolar" kazandığını belirten ABD Başkanı güçlerinin, yeniden yapılandırdığı ordudan "çok daha iyi bir alternatif" olan ekonomiden geldiğinin altını çizdi.

Trump ayrıca "Petrol  güvende. Askerlerimiz Suriye'den ayrıldılar ve ayrılıyorlar, eve geliyorlar. Bizim orada 30 gün bulunmamız gerekiyordu. Bu 10 yıl önceydi. 20 yıl boyunca Ortadoğu'yu yanlış yorumlayan ahmak uzmanlar bu anlaşmadan ne kazandığımızı sorduklarında basitçe, petrol, askerlerimiz eve dönüyor ve IŞİD kontrol altında yanıtını veriyorum" sözlerini kullandı.

ABD üst yönetiminde çelişki

Trump'ın bu ifadelerine karşı ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den, Beyaz Saray'dan verilen mesajlarla çelişebilecek açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD askerlerinin Suriye'yi tamemen terk etmeyeceklerine dair sözlerini tekrar eden Esper, "Şu anda IŞİD'in petrol sahalarına erişimini engellemek için Deyr Ez Zor'daki mevzilerimizi güçlendirecek adımlar atıyoruz" açıklamasında bulundu.

Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Zirvesi'nde konuşan Esper, söz konusu askeri mevzilere mekanize birliklerle takviyede bulunduklarını kaydetti, ancak bölgede halihazırda kaç ABD askeri olduğuna ve ne kadar destek güç gönderileceğine dair bilgi vermedi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de bir araya gelen Esper, "Barış Pınarı Harekâtı" sırasında cezaevinden kaçan 100 kadar IŞİD mensubunun da Türkiye tarafından yakalandığı bilgisinin Türk kaynaklar tarafından aktarıldığını söyledi.

DW,rtr / ÇÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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