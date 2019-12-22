Trump: Türkiye İdlib'de kıyımı durdurmak için çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetinde çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Suriye ve İran'ın İdlib vilayetinde binlerce masum sivili öldürdüğünü ve öldürmek üzere olduğunu" belirterek, "Bunu yapmayın" dedi. Trump, Türkiye'nin de bu "kıyımı durdurmak için çok çalıştığını" vurguladı.

Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler, Rusya'nın da desteği ile cihatçı grupların kontrolünde kalan son bölge olan İdlib'e yönelik saldırıları yoğunlaştırdı. Bölge, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) kontrolünde bulunuyor. Esad'a bağlı güçler, bölgeyi yeniden kontrol altına alabilmek için mücadele ediyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, bölgede geçen iki hafta içinde yaklaşık 80 sivil yaşamını yitirdi. Yaklaşık 40 bin kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada İdlib bölgesinde durumun "endişe verici" olduğunu belirterek, "Rejimin saldırıları ve taarruzları bölgede kalıcı bir ateşkes mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan 100 bine yakın kişi sınırımıza doğu harekete geçti" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan bölgede ateşkesi sağlaması istediğini belirterek, İdlib'deki saldırıların "derhal" durdurulması gerektiğini söylemişti. Türk yetkililerden oluşan heyetin bu hafta içinde Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı temaslarda da konu gündeme gelmişti.

AFP,DW/JD,ET

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