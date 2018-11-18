Trump: Suudi Arabistan sarsılmaz partnerimiz olarak kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Veliaht Prens bin Salman'ın bilgisi bulunsa dahi Suudi Arabistan'ın değişmez ortağı olmaya devam edeceklerini söyledi.

Trump, Beyaz Saray tarafından yayınlanan açıklamada Riyad ile askeri anlaşmaları feshetme gibi bir planı olmadığını ifade etti. ABD Başkanı, "Ahmakça hareket ederek bu anlaşmaları feshedersek bundan en kazançlı çıkanlar Rusya ve Çin olacaktır. Keşfettikleri bu yeni pazarı da ele geçirmekten son derece mutlu olacaklardır. Bu, onlara doğrudan ABD tarafından verilmiş mükemmel bir hediye olur" dedi.

Trump açıklamasında Krallığın terörle mücadele için milyonlarca dolar harcadığına ve kendisinin petrol fiyatlarını makul bir seviyede tutma talebine oldukça olumlu yanıt verdiklerine de dikkat çekti.

Trump, ABD istihbarat teşkilatlarının Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda nasıl öldürüldüğü ve cinayeti kimin planladığına dair kanıtları incelemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Kral Salman ve oğlu Veliaht Prens bin Salman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik planlara ilişkin herhangi bir malumatı bulunduğunu kesin bir dille reddettiklerini belirten Trump, "Ancak Veliaht Prensin bu trajik olaydan haberdar olması da elbette mümkün, belki haberi vardı, belki yoktu!" ifadelerini kullandı.

"Cinayete ilişkin tüm gerçekleri hiçbir zaman öğrenemeyebiliriz" diyen ABD Başkanı Trump, "Her halükarda bizim ilişkimiz Suudi Arabistan Krallığı iledir. Onlar İran'a karşı önemli mücadelemizde önemli bir müttefik oldular. Ülkemizin, İsrail'in ve bölgedeki diğer müttefiklerin çıkarlarını korumak için Suudi Arabistan ile partnerliğimizi devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'dan tepki: Utanç verici

Trump'ın bu açıklamalarına ilk tepki İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Trump'ın ifadelerini "utanç verici” olarak niteledi. Zarif "Sayın Trump Suudi vahşetine ilişkin utanç verici açıklamasının ilk paragrafını tuhaf bir biçimde aklına gelebilecek her türlü kötülükten İran'ı sorumlu tutmaya ayırıyor. Belki Kaliforniya'daki yangınlardan da biz sorumluyuzdur zira ormanlardaki tırmıklama çalışmalarına yardımcı olmadık, tıpkı Finlerin yaptığı gibi?” ifadelerini kullandı.

Trump'a bir tepki de Demokrat Parti Senatörü Dianne Feinstein'dan geldi. Trump'ın Veliaht Prens bin Salman'ı "kasıtlı cinayetten" ötürü cezalandırmayacak olmasının kendisini "şoke ettiğini" söyleyen Feinstein, gelecekte Suudi Arabistan'a yapılacak silah satışlarına onay vermeyeceğini belirtti.

Cemal Kaşıkçı cinayeti ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Washington’da yaptığı görüşmede de gündem maddesiydi. Pompeo görüşme sonrası yapılan basın toplantısında Trump'ın açıklamalarına destek vererek ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun politikalar benimsemesi gerektiğini söyledi.

Veliaht Prensin cinayetten haberi olduğu iddia edilmişti

ABD basınına yansıyan iddialarda Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı‘nın (CIA) Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirildiği sonucuna vardığı bildirilmişti.

Washington Post gazetesinin konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberinde CIA'in, 15 Suudi ajanın bu emri yerine yetirmek üzere devlete ait uçakla İstanbul'a gittiği ve Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürdüğünü tespit ettiği öne sürülmüştü.

DW, rtr / SÖ,EC

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