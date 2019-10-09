 Trump Suriye’den asker çekmeye devam ediyor | DÜNYA | DW | 13.10.2019

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DÜNYA

Trump Suriye’den asker çekmeye devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark T. Esper ile görüşmesinin ardından, iki ateş arasında kalma riski olan askerlerini geri çekilmesi yönünde talimat verdi.

USA | Hurrikan Dorian | Donald Trump (Reuters/J. Roberts)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinde bulunan bir grup Amerikan askerini daha bölgeden çekme kararı aldı. Konuyla ilgili olarak CBS televizyonuna açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Mark T. Esper, Amerikan askerlerinin bölgede iki ateş arasında kalma riskinin olduğunu ve bu durumun sürdürülemeyeceğini ifade etti. Bu sebepten dolayı Başkan Trump ile görüştüğünü dile getiren Esper, Amerikan hükümetinin hiçbir Amerikan askerinin zarar görmemesini güvence altına almak istediğini ve Trump'ın talimatı ile Kuzey Suriye'den asker tahliyesine başlandığını bildirdi.

Trump'ın eleştirilen çekilme kararı

Suriye'nin kuzeydoğusunda son olarak bin kadar Amerikan askeri bulunuyordu. ABD geçtiğimiz hafta içinde, Türkiye'nin operasyon alanında bulunan 50 kadar askerini geri çekmiş, bu kararın Türk ordusuna, Suriye'ye girme davetiyesi çıkardığını savunan hem uluslararası, hem ABD‘li çevreler, Başkan Donald Trump'ı sert bir dille eleştirmişti.

Türkiye'nin PKK'nın bir kolu olarak nitelendirdiği ve bu sebepten dolayı resmen bir terör örgütü olarak gördüğü YPG, Suriye'nin kuzeydoğusunda geniş bir alanı, müttefikleri ile birlikte kontrolü altında tutuyor.

dpa / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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