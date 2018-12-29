Trump Suriye'den asker çekme kararını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekme kararına ilişkin yeni yıl öncesi açıklama yaptı. Twitter üzerinden paylaştığı mesajında çekilme sürecinin yavaş ilerleyeceğini ima eden Trump, "IŞİD neredeyse bitti. Askerlerimizi aileleri ile birlikte olmaları için yavaş yavaş evlerine yolluyoruz, bir yandan da IŞİD'den geri kalanlarla savaşıyoruz" yazdı.

ABD Başkanı, Suriye'den çekilme kararına ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. Trump, "Eğer IŞİD'le dolu bir keşmekeş olan Suriye'de benim yaptığımı başkası yapsaydı, ulusal kahraman olurdu" ifadelerini kullandı. "Hiç bitmeyen savaşları" sona erdirme sözü verdiğini belirten Trump, Suriye'den çekilme kararı almasına şaşılmaması gerektiğini dile getirdi.

Trump'ın Suriye'den çekilme konusundaki kararını gözden geçirmesi için Cumhuriyetçilerin önde gelen senatörlerinden Lindsey Graham devreye girmişti. Pazar günü Trump ile Beyaz Saray'da öğle yemeği yiyen Graham, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Trump "işin bitirilmesi gerektiğini anlıyor" demişti.

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ABD Başkanı'nın Suriye'den çekilme kararı, Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa etmesine neden olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri buluyor. Amerikan askerleri, IŞİD'le savaşan yerel güçlere destek sağlıyor. ABD'nin önderliğindeki koalisyon güçleri IŞİD'le mücadele kapsamında Suriye'deki hava operasyonlarında 2014 yılında başlamıştı. ABD'nin desteği ile Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in kalesi konumundaki Rakka'yı 2017'de örgütten temizlemişti.

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ABD askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklayan Trump, 17 yıldır Taliban'a karşı verilen savaş nedeniyle Afganistan'da olan 14 bin Amerikan askerini de geri getirmek istiyor. Ancak, Afganistan'dan çekilme takvimine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump'ı 2016'da başkanlık koltuğuna taşıyan seçim kampanyasındaki başlıca vaatlerinden biri ABD'yi, 11 Eylül sonrası Ortadoğu'da başlayan savaşlardan çıkarmaktı. Trump, geçen hafta Irak'taki Amerikan askerlerine yaptığı ziyaret sırasında ABD'nin artık dünyanın polisi olmayacağını söylemişti.

AFP,dpa/ÖA,EC

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