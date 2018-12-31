Trump: Suriye'deki Kürtlere destek sürecek

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili kendisinin hiçbir zaman dört aylık bir süreden bahsetmediğini söyledi. Gazetecilerin de takip ettiği Beyaz Saray'daki kabine toplantısı sırasında konuşan Trump, ABD'nin Suriye'den "bir süre sonra" çıkacağını ve birlikler çekilirken Suriyeli Kürt milislere desteğin devam edeceğini söyledi.

Trump, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada IŞİD'i yenilgiye uğrattıklarını ve Suriye'de bulunma nedenleri kalmadığı için bu ülkedeki askerlerini çekeceklerini açıklamıştı. Çekilme kararının ardından medyada yer alan haberlerde ABD birliklerinin 60 ile 100 içinde Suriye'yi terk edeceği öne sürülmüştü.

İlk yaptığı açıklamalarda Amerikan askerlerinin kısa süre içerisinde Suriye'yi terk edeceği izlenimi veren Trump'ın son günlerde bu konuda yaptığı açıklamalar daha temkinli. Trump, Pazartesi günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir yandan yavaş yavaş askerimizi ailelerinin yanına gönderirken bir yandan da IŞİD'in kalıntılarıyla savaşmaya devam ediyoruz" diye yazmıştı.

Trump'ın çekilme kararına karşı çıkan Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD'nin IŞİD'le mücadele koalisyonu özel temsilcisi Brett McGurk görevlerinden istifa etmişti. Trump ise Çarşamba günkü kabine toplantısında Mattis'i kendisinin "kovduğunu" iddia etti.

ABD'nin Suriye'de 2 bin civarında askeri var

"Trump Türkiye ile YPG arasında çatışmayı önlemekte kararlı"

Trump'la öğle yemeğinde bir araya geldiğini belirten Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye politikası konusunda şüphelerinin giderildiğini söyledi. Gazetecilere açıklama yapan Graham, Trump'ın ABD askerleri ayrıldıktan sonra Türkiye ile YPG arasında bir çatışma yaşanmamasını güvence altına almakta kararlı olduğunu aktardı. Graham, Türkiye'nin çıkarlarını korumak üzere bölgede bir tampon bölgeye sahip olacağı güvencesinin de verildiğini kaydetti.

Suriye'nin kuzeyinde 2 bin cıvarında askeri bulunan ABD, IŞİD'e karşı savaşmak için oluşturulan ve çoğunluğunu YPG'li Kürt milislerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) danışmanlık ve silah desteği sağlıyor. Türkiye ise YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak görüyor.

Macron: Kürtler korunmalı

Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e IŞİD'le mücadelede Batı'nın müttefiki olan Suriyeli Kürtlerin korunması gerektiğini söyledi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Macron Rus mevkidaşına, uluslararası koalisyonun IŞİD'e karşı savaşının sona ermediğini ve Suriyeli Kürtlerin İslami terörizme karşı kararlı mücadelelerinin dikkate alınması gerektiğini iletti. Şam rejiminin en önemli destekçisi olan Rusya, Suriye ile ilgili alınan kararlarda başlıca aktör konumunda.

rtr,AP/GY,BK

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