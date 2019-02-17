 Trump Suriye′deki IŞİD′liyi ABD′ye geri almıyor | DÜNYA | DW | 21.02.2019

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DÜNYA

Trump Suriye'deki IŞİD'liyi ABD'ye geri almıyor

ABD Başkanı Trump, avukatının açıklamalarına göre ABD vatandaşı olan IŞİD'liyi geri almayı reddediyor. Trump Avrupa’ya vatandaşı olan IŞİD'lileri alıp yargılamaları gerektiğini söylemişti.

Hoda Muthana (picture-alliance/dpa/AP/Attorney Hassan Shibly)

Suriye'deki Kürt müttefikleri YPG tarafından yakalanan IŞİD'li yabancı savaşçıların vatandaşı olduğu ülkeler tarafından geri alınıp yargılanması çağrısında bulunan ABD Başkanı Donald Trump kendi vatandaşı IŞİD'liyi ABD'ye geri almayacağını söyledi.

24 yaşındaki Hoda Muthana ile ilgili Twitter'da bir açıklama yapan Trump "Hoda Muthana'nın ülkeye geri alınmaması için" Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya "talimat” verdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı kısa açıklamada "Hoda Muthana bir Amerikan vatandaşı değil ve ABD'ye alınmayacak” dedi ve Muthana'nın geçerli Amerikan pasaportu ya da vizesinin olmadığını söyledi.

ABD topraklarında doğan herkese vatandaşlık alma hakkı tanıyor. Alabama'da yetişen Muthana'nın Suriye'ye ABD pasaportu ile gittiğine inanılıyor. Muthana'nın avukatı da bu yönde açıklamada bulundu.

Bir ABD'li yetkili ise daha sonra yapılan bir incelemede Muthana'nın vatandaşlığının geri alınmadığını, çünkü hiçbir zaman vatandaş olmadığını söyledi. Muthana'nın babasının Yemenli bir diplomat olması ve diplomatların aile üyelerine otomatik olarak vatandaşlık verilmemesi ABD hükümetinin savını güçlendirdi.

Ancak Muthana'nın avukatı 1994 yılında doğan müvekkilinin babasının diplomatlığı uzun yıllar önce bıraktığını ve müvekkilinin ABD vatandaşı olduğunu söyledi. ABD vatandaşlığından çıkarılmanın oldukça zor olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Trumpgeçtiğimiz günlerde Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupalı müttefiklerinin IŞİD'lileri geri alıp yargılamaması hâlinde söz konusu 800 savaşçıyı serbest bırakmak zorunda kalacaklarını belirtmişti.

AFP/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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