Trump Suriye kararını "Erdoğan'a bildirdi"

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye'deki ABD askerlerini çekme kararını önceden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmadığı, ancak kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği bildirildi. İsminin açıklanmasını istemeyerek basın mensuplarına açıklamalarda bulunan üst düzey bir ABD'li yetkili, "Başkan (Trump) kararını kendi verdi. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğu bir konu olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kararı hakkında bilgilendirdi” dedi.

Yetkili ayrıca, ABD'nin Suriye'de IŞİD kontrolü altında olan son noktaların da ABD ve ülkedeki müttefik güçler tarafından ortadan kaldırılacağına inandığını kaydetti.

Bu arada, Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ABD'nin Suriye'deki askeri birliklerini çekme kararı ele alındı.

"Çekilme 60 ila 100 gün içerisinde tamamlanacak”

ABD Başkanı Trump dün Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığını söylemiş, ardından Beyaz Saray da ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığını açıklamıştı. Reuters haber ajansına konuşan bir ABD'li yetkilinin verdiği bilgiye göre çekilme 60 ila 100 gün içerisinde tamamlanacak.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasına engel olmak için ABD'nin uzun vadede Suriye'de kalması gerektiği fikrini savunuyordu. Trump ise, hem başkanlık yarışı sırasında hem de görevi devraldıktan sonra ABD'nin Suriye'den çekilmesi gerektiği yönündeki fikrini kamuoyuyla birçok kez paylaşmıştı.

rtr,DW/AÜ,DÇÜ

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