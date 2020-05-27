Trump sosyal medya kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına yönelik "kapatma" tehdidinin ardından, sosyal medya konusunda bir kararname imzaladı. Kararname, sosyal medya şirketlerinin yayınladıkları içeriklerle ilgili hukuki kovuşturmalardan korunmasına yönelik yasal uygulamanın iptal edilmesini öngörüyor. Böylece sosyal medya platformları, kendi üzerlerinden paylaşılan içeriklere karşı hukuki sorumluluk taşıyacaklar.

Sosyal medya platformlarının yöneticilerini "tarafsız" olmamak ve "siyasi aktivizm" yapmakla suçlayan Trump, imzaladığı kararnameyi, "ifade özgürlüğünü en kötü tehlikelerden birine karşı koruma" sözüyle savundu.

ABD'deki sosyal medya platformlarının şimdiye kadar, "sansürlemek için sınırsız güce" sahip olduklarını ileri süren ABD Başkanı, "Twitter’ın bir içeriğin doğruluğunu kontrol etmeyi ya da görmezden gelmeyi tercih etmesi siyasi aktivizmden başka bir şey değildir" diye konuştu.

Trump ile Cumhuriyetçi politikacılar uzun zamandır Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarını "muhafazakar güçlere ve pozisyonlara karşı önyargılı" olmakla suçluyor.

ABD'de insan hakları örgütü ACLU, Trump'ı "anayasaya aykırı" bir girişimde bulunmakla suçladı. Yapılan açıklamada ABD Başkanının kendisini "rahatsız eden" sosyal medya şirketlerini cezalandırmakla tehdit ettiği ileri sürüldü.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Fox News'e verdiği demeçte, Trump'ın tutumuyla ilgili olarak "Eğer bir hükümet sansür konusundaki rahatsızlığı nedeniyle bir platforma sansür getirmeye karar verirse bana bu doğru bir tepki gibi gelmiyor" dedi. Zuckerberg, Facebook'un Twitter'ın aksine, politik mesajların doğruluğunun araştırılmasına vurgu yapmaktan kaçındığını söyledi.

ABD'de sosyal medyada yayınlanan içeriklerle ilgili yönetmelik 1996'da yürürlüğe girmişti. Mevcut yönetmeliğe göre Twitter ve Facebook gibi kuruluşlar, platformlarında üçüncü şahıslar tarafından yapılan paylaşımlar nedeniyle yasal kovuşturmaya tabi tutulamıyor.

Öte yandan sosyal medyaya karşı adeta savaş açan Trump aslında son derece aktif bir Twitter kullanıcısı. ABD Başkanının Twitter'da 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Ayırca Trump iki mesajına uyarı koyduğu için öfkeli olduğu halde Twitter kullanmaktan vazgeçmedi. Twitter'a yönelik suçlamalarını da ağırlıklı olarak yine Twitter üzerinden paylaştı.

dpa,DHA/TY,BK

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